Українку позбавили стипендії у Віденському інституті гуманітарних наук через її зв’язки з «Азовом»

Українку Олену Семеняку позбавили стипендії у Віденському інституті гуманітарних наук (IWM) через її зв’язки з українським праворадикальним рухом «Азов», пише видання Vice.

«[Інститут] абсолютно засуджує та дистанціює себе від правих екстремістських заяв та дій Олени Семеняки», – заявила ректорка установи Шаліні Рандерія.

Вона додала, що інститут завжди підтримував «ліберальні демократичні цінності і був проти всіх форм тоталітарного мислення».

Семеняка, яка має академічний досвід у філософії, повинна була отримувати 1 800 євро щомісячної стипендії на її дослідницький проєкт. Програма повинна була діяти до червня.

Про Семеняку 11 січня написав академік канадського Університету Оттави Іван Катчановський.

«Орвелльське: міжнародний секретар неонацистського «Національного корпусу» – цивільного крила «Азову» в Україні – зараз є молодшим запрошеним стипендіатом за програмою європейського діалогу в Інституті гуманітарних наук у Відні», – написав Катчановський.

Аналітик-розвідник безпекової компанії Soufan Group Моллі Сальцкоґ у коментарі Vice заявила, що Семеняка подорожувала Європою для просування «Азову» та його геополітичних цілей, закликала іноземців приєднатися до руху і виступала на європейських конференціях разом із «найбільш відомими ідеологами екстремістського руху за транснаціональне домінування білих».

У листі до Vice Семеняка заперечила, що є «ультраправою активісткою». Вона вказала, що намагалася збудувати солідарність проти російської агресії в Європі.

«Я розумію, що IWM найперше повинен турбуватися про свою репутацію та академічну відповідальність, і оскільки моя інформаційна підтримка слабша, ніж у тих, хто свідомо чи несвідомо звинувачує мене в ультраправій активності, моє перебування в інституті може зашкодити його доброму імені», – зазначила Семеняка.

Національний корпус Партія «Національний корпус» і її напіввоєнізоване крило «Національні дружини» належать до так званого «Азовського руху», який започаткувала частина радикально налаштованих колишніх бійців нинішнього окремого загону спеціального призначення Національної гвардії. «Азов» почав свій шлях 2014 року як добровольчий батальйон, потім полк, і брав участь у низці важливих боїв проти гібридної агресії Росії на сході України. Установчий з’їзд партії «Національний корпус» відбувся 14 жовтня 2016 в Києві, на якому вже зареєстрована у Міністерстві юстиції політична партія «Патріот України» була перейменована на «Національний корпус». Беззмінним лідером партії є колишній депутат парламенту і екскомандир «Азову» Андрій Білецький. Чисельність «Національного корпусу» оцінюють у 10-15 тисяч членів. «Національний корпус» брав участь в акціях протесту «Ні капітуляції» 2019 року. Партія разом із аграріями протестувала також проти відкриття ринку землі та земельної реформи. Свою ідеологію партія окреслює як «націократія», а політологи зараховують її до крайніх правих організацій. Навесні 2019 року в доповіді Державного департаменту США щодо прав людини «Національний корпус» був визнаний «групою ненависті», яка «вчиняла довільні затримання людей із очевидною згодою правоохоронних органів, здійснювала напади на журналістів, представників нацменшин (ромів) та ЛГБТ-спільноти».