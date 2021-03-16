Добровольця Ленга «можуть у будь-який момент видати і стратити» в США – адвокат про рішення суду

Рішення касаційної інстанції Київського апеляційного суду від 15 березня може призвести до екстрадиції учасника бойових дій на Донбасі Крейга Ленга до Сполучених Штатів, де йому загрожує смертна кара. Про це в коментарі Радіо Свобода сказав один із адвокатів ветерана Олег Веремієць.

«У будь-який момент його можуть видати і стратити в Америці, ось що я можу казати. Тому що ми отримали лише половину гарантій. Ми отримали гарантію федерального уряду, але не отримали гарантії штату Флорида, де його будуть намагатися судити. Реально Крейгу загрожує смертна кара, і Україна порушила вчора статтю 2 Європейської конвенції з прав людини – «право на життя», – заявив він.

Адвокат висловив сумнів у незалежності суду при ухваленні цього рішення.

«Вчорашнє засідання показало, що уряд США розглядає Україну як бананову республіку, тому що те, як учора відбувалося засідання, показує, що судді діяли під впливом телефонного права. Жодного судового розгляду як такого не було, це перше, друге – це те, що одразу, як ми вийшли із засідання, нам були вручені папери Генеральною прокуратурою (Офісу генерального прокурора – ред.), де було вже надруковано, що рішення прийняте», – сказав Веремієць.

Йдеться про клопотання Офісу генерального прокурора про взяття Ленга під варту – наразі він не заарештований. Напередодні захист ветерана повідомив, що прокурори передали їм це клопотання майже одразу після рішення суду. На їхню думку, це свідчить про те, що ОГПУ завчасно знав, що суд дозволить екстрадицію. Водночас представниця прокуратури на відео, оприлюдненому Веремієнком напередодні, стверджує, що ОГПУ готувався до будь-якого рішення.

«Я за всі роки роботи адвокатом такого беззаконня, як вчора у (судді Дениса – ред.) Масенка, не бачив. У Генпрокуратури було вже узгоджене рішення, тому що от щойно нам оголосили о першій годині орієнтовно рішення екстрадувати добровольця Крейга в Америку без отримання гарантій, які необхідно отримати згідно з Женевською конвенцією з прав біженців. Друге - вони прийняли рішення видати його попри дві активні заяви шукача притулку, чим порушили статтю 33 Женевської конвенції 1951 року з прав біженців. Друга гарантія, яку ми просили - це незастосування пожиттєвого позбавлення волі у випадку засудження Крейга, це порушення статті 3 Євроконвенції по справі Трабельсі проти Бельгії», – розповів адвокат.

Він додав, що захист також вимагав від Офісу генерального прокурора витребувати в американців гарантії, що Ленга не судитимуть за участь у російсько-українській війні. За його словами, такі випадки вже були.

«Є багато прикладів, коли американців притягував уряд США за те, що вони воювали на Донбасі. Вже ми знаємо таких 10 випадків, поспілкувалися з людьми», – повідомив він.

Веремієць уточнив, що наразі дві заяви Ленга про отримання статусу біженця все ще перебувають на розгляді, і до отримання касаційного рішення по них їхній статус не може вважатися фінальним. Він також додав, що захист наразі не знає точного часу розгляду клопотання про взяття Ленга під варту.

«Я не буду розкривати наші плани, але скажу, що те, що вчора створив так званий Київський апеляційний суд – ми однозначно будемо на це реагувати. Тому що, в принципі, те, що вчора відбулося – це називається втручанням у правосуддя», – підсумував він.

Офіс генерального прокурора наразі не коментував публічно заяв захисту Ленга.

15 березня Апеляційний суд Києва дозволив екстрадицію американця Крейга Ленга, який воював на Донбасі в лавах «Правого сектора».

У жовтні 2020 року Печерський районний суд Києва постановив екстрадувати американського військового Крейга Ленга до Сполучених Штатів. Захист оскаржив це рішення і домігся його скасування в лютому 2021 року.

Правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки вимагають екстрадиції Крейґа Ленґа. У Штатах його підозрюють у подвійному вбивстві літньої пари з метою пограбування у Флориді. За словами адвоката, американець відкидає обвинувачення.

Ленґ – колишній американський військовий. Брав участь у бойових діях в Іраку й Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015-му. Приєднався до праворадикальної організації «Правого сектору». Із добровольцями на фронті він провів понад рік.

У 2016 році, коли з’явилася легальна можливість, Ленґ разом з бійцями «Грузинського легіону» підписав контракт із Збройними силами України й отримав український військовий квиток. Служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.