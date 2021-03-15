Україна вимагатиме екстрадиції Чауса – САП

Україна вимагатиме від Молдови екстрадиції судді Миколи Чауса, вже призначена дата судового засідання. Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

«Ми будемо вимагати екстрадиції його до України. Це наша позиція… Суд першої інстанції в республіці Молдова розгляне запит України на екстрадицію підозрюваного судді. Засідання призначено на 19 березня», – розповіли у САП.

15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила у політичному притулку одіозному українському судді Миколі Чаусу, якого молдавські правоохоронці затримали ще в 2017 році, і який перебуває в міжнародному розшуку. Це рішення ухвалила колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати Молдови.

На початку березня 2017 року документи на екстрадиційний арешт судді направили молдовській стороні. Захист екссудді Чауса заявляв, що наполягатиме на наданні йому політичного притулку в Молдові.

1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Одразу після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про наміри вимагати видачі його Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.

Верховна Рада 6 вересня 2016 року підтримала подання ГПУ про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді. З 11 листопада 2016 року Микола Чаус перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу з метою арешту й подальшої екстрадиції в Україну.

9 серпня 2016 року у НАБУ повідомили, що викрили суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. За повідомленням, ці кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.