НАБУ про рішення Молдови остаточно відмовити Чаусу в притулку: «Опрацьовуємо інформацію»

У НАБУ повідомили Радіо Свобода, що аналізують інформацію про те, що Молдова остаточно відмовила колишньому судді-втікачеві Миколі Чаусу в політичному притулку. Реакцію відомства бюро оприлюднить згодом.

«Інформація опрацьовується. Тільки от недавно це повідомлення з’явилося», – відповіли у НАБУ.

У пресслужбі пояснили, що слід зважати на таємницю слідства, адже потрібен час, аби сформулювати виважену заяву.

Архівне відео 2016 року

15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила у політичному притулку одіозному українському судді Миколі Чаусу, якого молдавські правоохоронці затримали ще в 2017 році, і який перебуває в міжнародному розшуку. Це рішення ухвалила колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати Молдови.

На початку березня 2017 року документи на екстрадиційний арешт судді направили молдовській стороні. Захист екссудді Чауса заявляв, що наполягатиме на наданні йому політичного притулку в Молдові.

1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Одразу після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про наміри вимагати видачі його Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.

Верховна Рада 6 вересня 2016 року підтримала подання ГПУ про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді. З 11 листопада 2016 року Микола Чаус перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу з метою арешту й подальшої екстрадиції в Україну.

9 серпня 2016 року у НАБУ повідомили, що викрили суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. За повідомленням, ці кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.