Вища рада правосуддя повідомила про звільнення Чауса з посади судді

Вища рада правосуддя звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва, повідомили в прес-службі ради.

У Вищій раді правосуддя зазначили, що подання про звільнення Чауса надійшло 13 листопада.

Дисциплінарну справу стосовно судді порушили за скаргою голови Дніпровського районного суду Києва. У раді зазначають, що 1 вересня 2016 року в Чауса закінчилася відпустка, однак після цього він на роботі не з’являвся.

«У табелі обліку робочого часу суддя Чаус значиться як такий, що відсутній на роботі з нез’ясованих причин», – заявили у Вищій раді павосуддя.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в одержанні хабара в розмірі 150 тисяч доларів. Зазначені кошти виявили у двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння. Верховна Рада 6 вересня підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді Чауса. З 11 листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну.

Його підозрюють у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України. 1 березня Чауса затримали в Молдові. Одразу після цього САП заявила про наміри вимагати видачі його Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства. На початку березня документи на екстрадиційний арешт судді направлено молдовській стороні. Наразі суддя перебуває під домашнім арештом у столиці Молдови Кишиневі.