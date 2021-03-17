Звинувачення у втручанні у вибори в США є безпідставними – посольство Росії у Вашингтоні

Посольство Росії в Сполучених Штатах назвало безпідставними висновки американської розвідки про втручання Москви в американські вибори 2020 року.

«Висновки доповіді про проведення Росією операцій впливу в Америці підтверджуються виключно упевненістю розвідок в їхній правильності. Не наводиться фактів або конкретних доказів таких претензій», – стверджують російські дипломати.

Вони також пишуть, що «Вашингтон продовжує практику «мегафонної дипломатії», головна мета якої – підтримувати негативний фон навколо Росії, покладати відповідальність за дестабілізацію ситуації всередині країни на зовнішніх гравців».

Росія та Іран проводили операції з дезінформації, щоб вплинути на президентські вибори в США 2020 року, в яких конкурували Джо Байден і Дональд Трамп, свідчить звіт американської розвідки.

В опублікованому Управлінням директора національної розвідки 15-сторінковому звіті зазначається, що немає свідчень про спроби іноземних суб’єктів вплинути на технічні аспекти виборів у США, зокрема, йдеться про втручання в голосування або підрахунок голосів.

При цьому в доповіді вказано, що президент Росії Володимир Путін «санкціонував, а низка російських урядових організацій здійснювала операції, спрямовані на очорнювання кандидатури президента Байдена і Демократичної партії, й на підтримку колишнього президента Трампа, підрив довіри громадськості до виборчого процесу та загострення соціально-політичного розколу в Сполучених Штатах».

На відміну від російського втручання у вибори 2016 року, американська розвідка не спостерігала російських кібердій для отримання доступу до виборчої інфраструктури. Натомість у звіті зазначається, що Москва та її соратники намагалися вплинути на громадську думку в США.

Стратегія Москви, в першу чергу, оберталася довкола використання «підконтрольних сил, пов’язаних із російською розвідкою, для передачі наративів» американським ЗМІ, чиновникам і відомим особам, «у тому числі близьким до колишнього президента Трампа та його адміністрації», йдеться у звіті.

Тим часом, Іран, за даними розвідки, також проводив «багатогранну кампанію прихованого впливу», щоб зашкодити кампанії з перевиборів Трампа, але Байдена активно не просував. Метою дій Ірану було підірвати довіру до американських виборів та інституцій і сприяти розколу в суспільстві, йдеться у звіті.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї «санкціонував кампанію, а військові й розвідувальні служби Ірану реалізували її, використовуючи відкриті й таємні повідомлення та кібероперації», вказано у звіті.