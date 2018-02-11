Манафорт сподівався і сам стати олігархом в Україні – журналіст «The Atlantic»

«The Atlantic» – один з найповажніших журналів Сполучених Штатів – розкрив нові факти про роботу в Україні Пола Манафорта – американського політконсультанта. Це він продумав образ для Віктора Януковича. І саме Манафорт підтримував риторику «Партії регіонів» про буцімто «розкол» між східною та західною Україною та «утиски російськомовних». Все – для високих рейтингів. За це Манафорт отримав із «чорної каси» Януковича десятки мільйонів доларів. Після Євромайдану він спробував «влитись» у передвиборчий штаб Дональда Трампа. Проте опинився на лаві підсудних – за махінації.

«Люди уникали його – ніби він був радіоактивним» – так описував Віктора Януковича один із його консультантів Філіп Гріффін. Усе змінилось, коли наприкінці 2004 року за Януковича «взявся» американський лоббіст та консультант Пол Манафорт. Він забезпечив «Партії регіонів» успішні парламентські вибори 2006 року та 2007 року. А Януковичу – перемогу на президентських перегонах 2010 року. Розслідування про те, як Манафорту це вдалось, для видання The Atlantic провів журналіст Франко Фоер.

«Янукович і Манафорт стали подібними. Манафорт змушував Януковича носити такі ж костюми, що і він. І так само зачісувати волосся назад. Янукович був «дерев'яним» – публічно і наодинці. Але Манафорт навчив його посміхатися і розмовляти. Він зробив це дуже елегантно» – експерт із економік пострадянських країн Андерс Ослунд для розслідування The Atlantic.

Україна для Манафорта «була золотою жилою»

Пол Манафорт часто виправдовував свою роботу в Україні тим, що хотів наблизити Київ до Європи, пише автор розслідування. Він вірив – тоді в Януковича було би політичне майбутнє.

Водночас, політконсультант підтримував риторику «Партії регіонів» про «захист російськомовних», НАТО як загрозу, культурні розбіжності сходу та заходу України.

Для Манафорта Україна була чужою державою і «золотою жилою». Тому, погоджуються експерти, він сміливо «роздмухував» найбільш ризиковані конфлікти.

«Він просто технічно, технологічно вів свою політичну силу для того, щоби заробити свій велетенський гонорар. І що, в результаті, буде в нашій країні далі – його мало обходило. Чи тут почнеться громадянська війна, чи, не дай боже, етнічні чистки…», – прокоментував політтехнолог Віктор Уколов.

Не думаю, що йому би ще десь так платили – автор розслідування

Коли успіхи Манафорта помітили в оточенні Януковича – олігархи почали платити за його послуги кругленькі суми. Автор розслідування Франко Фоер розповів в інтерв’ю Радіо Свобода, що в Україні Манафорт заробляв значно більше, ніж платили його попередні клієнти – авторитарні лідери з Філіпін, Анголи та Республіки Конго.

«Він шалені кошти міг заробляти в Україні. Скажу вам чесно – не думаю що є хоча б ще одна така країна в світі, де б йому могли стільки платити. А по-друге, він зустрічався з усіма цими олігархами, наближеними до «Партії регіонів», і йому це все дуже лестило. Він сподівався, що і сам зможе стати олігархом», – каже Франко Фоер.

Коли ж Янукович став президентом у 2010му – Полу Манафорту відкрились найвищі кабінети. Він мав довірену людину у кожному міністерстві, розповідає Фоер. Фактично, американський консультант створив власний «тіньовий уряд».

«Певні як, вони казали, «смотрящі» дійсно були. Я їх зустрічала навіть у таких міністерствах, де їх не мало бути. Скажімо, в міністерстві освіти сиділи якісь хлопчики, які казали дорослим дядькам, як їм працювати. Але всі тоді говорили, що це «історія» не Манафорта, а Саші Януковича. Що було насправді – не знаю», – каже політолог та журналіст Яніна Соколовська.

​Манафорту загрожує до 80 років ув’язнення

Зв’язки допомогли Манафорту поповнити банківські рахунки на десятки мільйонів доларів. Згідно зі звинуваченнями, він «відмивав» їх в офшорах, не сплачуючи податків на батьківщині. Перемога Євромайдану у 2014му «сплутала карти» – Україна перестала бути «годівницею» для Манафорта. А його оборудками зацікавилось Федеральне бюро розслідувань США.

Між тим у червні 2016-го Пол Манафорт очолив передвиборчий штаб президентської кампанії Дональда Трампа. Він сподівався з часом стати головним гравцем у Вашингтоні, йдеться у розслідуванні. Проте – не склалось.

Уже у жовтні 2016-го влада США висунула Манафорту та його колишньому діловому партнерові Ріку Ґейтсу обвинувачення з 12 пунктів. Зокрема, у змові проти США, відмиванні зароблених в Україні грошей та несплаті податків за лобіювання українського уряду. Паралельно Вашингтон розслідує ймовірне втручання Росії у президентські вибори в США і роль Манафорта у цьому.

Дональд Трамп відреагував на затримання Манафорта у властивій йому манері.

«Вибачте, але це було багато років тому, перш ніж Манафорт став частиною кампанії Трампа. Чому брехлива Гіллері та демократи не в центрі уваги?», – написав він у Твіттері.

За обвинуваченнями Сполучених Штатів Полу Манафорту загрожує до 80 років ув’язнення. Він не визнає себе винним і вимагає закрити справу.

Генеральна прокуратура України також відкрила проти нього дві справи. Перша – про розтрату коштів Міністерства юстиції. Друга – про «чорну бухгалтерію» «Партії регіонів».

Україна неодноразово надсилала до США запити з проханнями поділитись доказами проти Манафорта. Проте, як повідомив Радіо Свобода, начальник департаменту спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк, – відповіді досі немає. Без документів, які має Вашингтон, розслідувати справи Манафорта буде складніше, припускають юристи.

Цей матеріал підготовлено спеціально для програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна». Дивіться її щонеділі о 18:00 на телеканалі «112 Україна».