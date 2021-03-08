Верховний суд відхилив останню апеляцію Трампа через вибори

Верховний суд США 8 березня відхилив останню з апеляцій, поданих юристами колишнього президента Дональда Трампа, який намагався оскаржити свою поразку на виборах.

Суд відхилив апеляцію без коментарів. Трамп скаржував чинність кількох тисяч бюлетенів для заочного голосування, поданих у ключовому штаті Вісконсин, де Трамп програв своєму конкурентові, демократу Джо Байдену, який виграв вибори і став новим президентом США.

Минулого місяця судді відхилили дві інші апеляції Трампа, що стосувалися голосувань у Вісконсині і в Пенсильванії.

Раніше суди нижчих інстанцій виносили рішення проти Трампа у цих трьох позовах.

Трамп виступав і продовжує виступати з неправдивими і непідтвердженими заявами про фальсифікацію президентських виборів, що пройшли в листопаді.

Кампанія Трампа і його прихильники подали і програли щонайменше 63 позови, в яких оскаржували виборчий процес, підрахунок голосів і процес сертифікації голосів у багатьох штатах. Більшість справ були припинені або не розглядалися через відсутність доказів.