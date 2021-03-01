Трамп знову повторює неправду про вибори і натякає на похід за переобрання

Колишній президент США Дональд Трамп виступив на великому зібранні своїх прихильників уперше після того, як шість тижнів тому залишив посаду внаслідок поразки на минулорічних президентських виборах. Але він продовжив неправдиво твердити про свою вигадану «перемогу», накинувся на свого наступника і натякнув, що на наступних виборах балотуватиметься знову.

«Ну що, не скучили тут без мене?» – запитав Дональд Трамп, ставши на трибуну Конференції консервативної політичної дії (CPAC) 28 лютого.

…А потім президент-республіканець тріумфально повернеться в Білий дім. І хотів би я знати, хто ж це буде?

Він пообіцяв допомогти Республіканській партії відновити більшість – яка була втрачена за його президентства – в Палаті представників і в Сенаті Конгресу на виборах 2022 року.

«Із вашою допомогою ми повернемо Палату представників, ми переможемо в Сенаті, а потім президент-республіканець тріумфально повернеться в Білий дім», – сказав він.

«І хотів би я знати, хто ж це буде? – додав, посміхаючись, 74-річний Трамп. – Ну хто, хто, хто ж це буде, хотів би я знати?»

Виступаючи на щорічному зібранні консервативних сил, яке цього разу через пандемію перенесли з традиційного місця в околицях Вашингтону до Орландо в штаті Флорида, Трамп також поіменно перелічив тих республіканських конгресменів і сенаторів, які голосували не на його користь під час розгляду його другого імпічменту, і закликав підтримувати на виборах інших кандидатів.

«Звільніться від них», – прокричав Трамп.

Крім того, він підтвердив свою нинішню позицію, що не планує створювати власної партії, як то він припускав було попередніми тижнями. За його словами, Республіканська партія і так згуртована саме навколо нього, а проти нього в партії, мовляв, виступає «тільки жменька вашингтонських політиканів».

«У нас є Республіканська партія. Вона буде єдиною і сильнішою, ніж будь-коли. Я не починаю створення нової партії», – сказав Трамп.

Трамп сильний, але настрої не надто прихильні

Під час конференції консерваторів було влаштоване неформальне опитування учасників, яке не претендує на науковість.

Зокрема, на запитання, чи має Трамп балотуватися на тих виборах, позитивно відповіли 68 відсотків.

Але тільки 55 відсотків опитаних сказали, що будуть голосувати за висування кандидатури Трампа на вибори 2024 року.

І це при тому, що 97 відсотків опитаних учасників конференції консерваторів схвально оцінили його президентство.

Другим за рейтингом, зі значним відставанням, на цій конференції був нинішній губернатор Флориди, республіканець Рон ДеСантіс.

Відомий республіканський політтехнолог Карл Роув із цього приводу заявив, що очікував на кращі результати Трампа – особливо враховуючи, що це було зібрання його прихильників, які навіть поставили біля сцени позолочену фігуру колишнього президента, з якою присутні радо фотографувалися.

«Я б сприйняв це як попередження», – сказав Роув на консервативному телеканалі Fox News.

Наукові ж опитування по всіх США дають цілком інші числа. За даними соціологічної служби Gallup, протягом президентства Трампа рейтинг схвалення його роботи ніколи не сягав вище від 49 відсотків.

Тим часом протягом перших лише тижнів президентства Джо Байдена його схвалення вже перевищило 50 відсотків, дало знати недавнє дослідження Gallup.

Попередників не критикують? А чому б і ні?

Джо Байден провів найбільш катастрофічний перший місяць на посаді з усіх президентів у сучасній історії

Але Трамп у своєму виступі порушив неписану американську традицію: колишні президенти зазвичай утримуються від негайної критики своїх наступників, не зачіпаючи їх принаймні кілька місяців.

Виступаючи проти політики нового президента Байдена з низки питань, у першу чергу щодо імміграції, протилежної тій, яку здійснював сам Трамп, він заявив: мовляв, «Джо Байден провів найбільш катастрофічний перший місяць на посаді з усіх президентів у сучасній історії» США.

Протягом свого бурхливого 90-хвилинного виступу він робив випади проти іммігрантів, критикував політику Байдена щодо кліматичних змін і енергетики, а ще повторював свої неправдиві твердження, нібито якісь «незаконні» дії демократів позбавили його перемоги на виборах.

«Вибори були сфальсифіковані»

Трамп програв на цих виборах із відставанням від Байдена більш ніж на 7 мільйонів голосів виборців за загальнонаціональним підрахунком, а в двоступеневій системі виборів у США здобув тільки 232 голоси членів колегії виборників проти 306 у Байдена. Але він досі продовжує твердити, буцімто насправді виграв їх.

«Ми маємо дуже хворий і корумпований виборчий процес, який треба виправити негайно», – заявив Трамп.

Ці вибори були сфальсифіковані… Як ви знаєте, вони ж програли Білий дім

Він не раз уже твердив, що не довіряє масово застосованому на останніх виборах через пандемію поштовому голосуванню, коли бюлетені отримують наперед і заповнені відправляють до виборчих комісій. Але його ж Міністерство юстиції офіційно підтвердило, що ніяких значних фальсифікацій на виборах, зокрема з застосуванням дистанційного голосування, не виявили. За деякими повідомленнями, випадків шахрайства з бюлетенями поштою на всі США насправді виявили близько пів десятка.

Але Трамп на конференції продовжив твердити: «Ці вибори були сфальсифіковані… А Верховний суд і інші суди нічого не схотіли зробити з цим».

Юристи Трампа після виборів подавали десятки позовів до судів різних рівнів, аж до Верховного, в намаганні змінити результати голосування. Але всі вони провалилися – такі рішення ухвалювали судді, багато з яких призначив на посади сам Трамп. Твердження про фальсифікації не раз заперечували посадовці штатів, чимало з яких республіканці, і федерального уряду США.

Та Трамп у своєму нинішньому виступі не відступив від своєї лінії. «Як ви знаєте, вони ж програли Білий дім… Але хтозна, хтозна, може, я ще й вирішу перемогти їх утретє», – сказав він.

«Ти переміг! Ти переміг!» – кричали йому у відповідь учасники конференції – більшість яких була без масок, до використання яких під час пандемії закликає чинна влада США.

Неправди Трампа, одна за іншою

Твердження навколо виборів були далеко не єдиною неправда, яку висловив Трамп у своїй промові. Огляд таких неправдивих тверджень підготувало агентство Associated Press.

Вітрогенерація

Наприклад, говорячи про ситуацію в штаті Техас, де вдарили вкрай незвично сильні морози, через що вийшла з ладу енергомережа, Трамп назвав це «катастрофою з вітряками» – так він назвав вітрогенератори, що широко застосовуються в цьому штаті. Він нагадував, що за «вітряки» виступає Байден, а вони «не працюють тоді, коли потрібно».

Насправді ж вітрогенератори, які дійсно переставали працювати через обмерзання, виробляють лише близько чверті електроенергії в цьому штаті. Майже вдвічі більше виходів із ладу через морози сталося на традиційних джерелах електрогенерації, порівняно з вітряними.

Імміграція

Говорячи ж про імміграцію, супротивником якої є Трамп, він твердив, що інші країни «не посилають же нам своїх найкращих людей». Але не іноземні країни обирають, хто з їхніх мешканців стане іммігрантом у США.

Трамп, пише агентство, вочевидь мав на увазі американську програму імміграційної лотереї, проти якої він весь час виступав. Але вона працює за принципом випадкового відбору, і врешті останнє слово в схваленні відібраних претендентів має сама влада США, бо Державний департамент схвалює візи не всім переможцям лотереї.

Тож імміграція не є способом, яким іноземні країни можуть відправляти до США своїх гірших мешканців.

Торгівля з Китаєм

Іще одним із моментів, у яких говорив неправду Трамп, стосувався торгівлі з Китаєм – яка була для попереднього президента США одним із моментів загостреного протистояння з Пекіном.

«За час моєї адміністрації ми взяли з Китаю сотні мільярдів доларів», – твердив Трамп і заявляв, що до нього Китай «і десяти центів нам не дав».

Насправді ж митні тарифи на товари з Китаю існували завжди – за влади Трампа їх тільки в низці випадків підвищили.

І ще одне: ці митні збори сплачує зовсім не Китай. Їх платять американські імпортери і споживачі. Адже майже всі митні тарифи є фактично внутрішньоамериканськими податками.

Економічні здобутки

Крім того, Трамп перевищив свою роль на посаді президента, заявивши: «Ми створили найсильнішу економіку в історії світу». Це неправда, пише Associated Press.

Насправді економічні показники США за президентства Трампа були далеко не найкращі в історії країни, не кажучи про історію світу. Власне кажучи, Трамп став першим президентом із часів Герберта Гувера і Великої депресії, за влади якого число робочих місць у США зменшилося, а не збільшилося.

Як прокоментував для агентства економічні здобутки Трампа економіст, нобелівський лавреат Пол Ромер, якщо не враховувати спаду останнього часу через пандемію COVID-19, то до її початку економічне зростання за президентства Трампа сягало пересічно 2,48% річно – лише ледь більше, ніж здобуток його попередника Барака Обами за його другий термін, 2,41%.

І це дуже далеко відстає від рівня економічного зростання, яке почалося у США 1982 року за президентства Рональда Рейгана – пересічно 4,2% річно.

Білий дім відкидає критику, популізм Трампа не здається

У Білому домі теж відкинули критику Трампа.

«Поки Республіканська партія думає собі про майбутнє, президент Байден і далі щонайчіткіше зосереджений на придушенні вірусу, відкритті шкіл після обмежень і поверненні американців на робочі місця», – заявив після виступу Трампа речник Білого дому Майкл Ґвін.

Так само ще напередодні виступу Трампа і в очікуванні на його критику нинішньої адміністрації прессекретарка Білого дому Джен Псакі відкинула її наперед.

«Побачимо, що він скаже, але ми, звичайно ж, будемо зосереджуватися не на тому, що скаже на конференції президент Трамп», – сказала вона минулого тижня.

Але колишній президент не збирається здаватися і заявляє, що популістська хвиля, яка винесла його до влади 2016 року, лише починається з повною силою.

«Ось я став тут, щоб оголосити вам: та неймовірна подорож, яку ми з вами почали разом, …іще далеко не закінчена, – заявив Трамп. – І врешті ми переможемо!»