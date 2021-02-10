Twitter підтверджує довічне блокування акаунту Трампа

Компанія Twitter збереже довічне блокування акаунту Дональда Трампа навіть у разі його спроб знову балотуватися на посаду президента, а також у разі його перемоги на президентських виборах. Про це 10 лютого заявив фінансовий директор соцмережі Нед Сігал в інтерв’ю CNBC, відповідаючи на запитання про те, чи може Трамп повернутися на цю платформу.

Він нагадав, що перед правилами Twitter, які забороняють закликати до насильства, рівні всі – від оглядачів до державних службовців.

9 лютого в Сенаті розпочалася процедура імпічменту Трампа. Колишнього американського лідера звинувачують у підбурюванні до штурму Капітолію 6 січня.

Для ухвалення обвинувального рішення необхідні дві третини голосів сенаторів – 67 зі 100. Дуже ймовірно, що через позицію конгресменів-республіканців таку кількість набрати не вдасться. У разі, якщо експрезидента США виправдають, він збереже за собою право висувати свою кандидатуру на виборні посади.

Також прокуратура в американському штаті Джорджія ініціювала кримінальне розслідування відносно колишнього президента США. Прокурори перевіряють дзвінок Дональда Трампа держсекретареві штату і спроби колишнього глави держави скасувати результати виборів, переможцем яких став демократ Джо Байден.