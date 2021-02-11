Відео з адвокатом на онлайн-засіданні суду в образі котика швидко стало вірусним

Суддя Рой Фергюсон, який головував на засіданні, вказав на зовнішній вигляд адвоката Рода Понтона і запропонував перетворитися назад в людину. Адвокат Понтон сказав, що він і його асистентка намагаються це зробити, але в принципі він готовий продовжувати і в образі кота. Як з'ясувалося, комп'ютером Рода Понтона перед судом користувалися діти його асистентки, вони включили в Zoom спеціальний «котячий» фільтр, який, до того ж, підлаштовувався під рух очей адвоката. Суддя Рой Фергюсон поставився до всієї цієї історії з гумором. «Я завжди хотів прославитися як відмінний адвокат. Тепер я відомий тим, що з'являвся на засіданні суду у вигляді кота», – зізнався Род Понтон. Відеозапис потрапив в інтернет і швидко став вірусним, його подивилися мільйони глядачів. (Відео: Reuters)