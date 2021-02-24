Штурм Капітолію був «скоординованим нападом у військовому стилі» – колишній голова поліції

Колишній голова поліції Капітолію Стівен Санд заявив, що штурм будівлі в січні прихильниками тодішнього президента Дональда Трампа був «скоординованим нападом у військовому стилі». Він сказав про це, виступаючи на слуханнях у Конгресі 23 лютого.

Керівники поліції й колишні охоронці Сенату і Палати представників на слуханнях визнали, що їм бракувало даних розвідки та координації.

Санд, який подав у відставку з посади начальника поліції Капітолію США на наступний день після заворушень, заявив, що жодне з розвідданих, отриманих до початку заворушень, не передбачало те, що насправді сталося.

«Ми правильно підготувалися до масової демонстрації з можливим насильством. Натомість ми отримали скоординований напад у військовому стилі на моїх офіцерів і насильницьке захоплення будівлі Капітолію», – сказав він.

Санд зізнався, що його агентство отримало звіт ФБР із попередженням про насильство, проте жодному з керівників, зокрема і йому самому, не повідомили про цей звіт.

Він також заявив, що за два дні до заворушень подав прохання розмістити війська Національної гвардії біля будівлі Капітолію. Американські ЗМІ повідомляли, що лідери Конгресу і представники органів безпеки не хотіли бачити мілітаризовану охорону навколо Капітолію, подібну до тієї, яку розмістили біля Білого дому під час протестів проти расизму минулого літа.

Це були перші слухання в Конгресі, мета яких з’ясувати причини того, чому американські спецслужби не змогли запобігти нападу на будівлю Конгресу.

6 січня після мітингу біля Білого дому за участю тодішнього президента Дональда Трампа кілька сотень протестувальників увірвалися в приміщення Конгресу в спробі запобігти сертифікації законодавцями результатів президентських виборів, на яких Джо Байден здобув перемогу.

Через кілька днів Палата представників оголосила імпічмент Трампу за звинуваченням у підбурюванні до заколоту, проте він був виправданий Сенатом. Це був другий імпічмент президента Трампа.