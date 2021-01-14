Дворазовому олімпійському чемпіону висунули звинувачення в участі у штурмі Капітолію

Федеральний суд у Вашингтоні висунув дворазовому олімпійському чемпіону з плавання Кліту Келлеру звинувачення у трьох злочинах, пов’язаних із захопленням будівлі Капітолію прихильниками президента США Дональда Трампа, повідомляє спортивний телеканал ESPN.

Колишнього члена збірної США з плавання звинувачують у незаконному проникненні в закриту для відвідувань будівлю, вторгнення на територію Капітолію і створенні перешкод поліції під час громадянських заворушень.

Плавця упізнали на фотографіях з місця подій. Після цього він видалив свої акаунти в соціальних мережах і вимкнув зв’язок. Невідомо, чи затриманий він, але суд видав ордер на його арешт, зазначає телеканал CNN.

Келлер – учасник трьох літніх олімпійських ігор – в 2000, 2004 і 2008 році, він виграв на них п’ять нагород.

В естафеті на іграх в Афінах у 2004 році пловець приніс своїй команді золото. Ще одну золоту нагороду він отримав на естафеті в Пекіні. Зараз Келлер працює ріелтором в Колорадо.

6 січня прихильники чинного президента Трампа увірвалися в будівлю Капітолію, де проходило засідання про визнання результатів президентських виборів в США, на яких переміг кандидат від Демократичної партії Джо Байден.

В ході інциденту п’ятеро людей загинули, десятки людей заарештовані. Члени демократичної партії закликають розглядати справу як внутрішній тероризм. Президенту Трампу нижня палата Конгресу оголосила імпічмент у зв’язку з цими подіями.