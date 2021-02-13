Сенат США виправдав Трампа в справі про імпічмент

Сенат США не ухвалив обвинувального вироку в справі про імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа. За визнання Трампа винним за звинуваченням у підбурюванні до штурму Капітолію проголосували 57 сенаторів – усі представники Демократичної партії, до яких приєдналися семеро республіканців. Проти проголосували 43 сенатори з Республіканської партії.

Для ухвалення обвинувального вироку необхідно було 67 голосів сенаторів.

Адвокати Дональда Трампа 12 лютого виклали аргументи сторони колишнього президента. Вони наполягають, що звинувачення проти Трампа мають бути відхилені як «явно неконституційна» помста демократів.

Раніше цього тижня демократи з Палати представників, які виступають у ролі прокурорів, закінчили виклад звинувачень проти Трампа, закликаючи сенаторів засудити його за підбурювання до атаки на будівлю Капітолію 6 січня.

Засудження Трампа могло призвести до голосування за заборону колишньому президентові знову балотуватися на будь-яку виборну посаду.