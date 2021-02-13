На процес імпічменту Трампа могли викликати свідків, але відмовилися це зробити

У Сенаті США 13 лютого тривають слухання у справі про імпічмент колишнього президента Дональда Трампа. Дотепер ані адвокати Трампа, ані менеджери з імпічменту не заявляли про намір викликати свідків. Це спричинить виступи сторін з «остаточними аргументами», що означає і швидке остаточне голосування з питання про винуватість Трампа.

Уранці в суботу, на початку засідання відбулося голосування з питання про виклик свідків. Клопотання про виклик свідків підтримали всі демократи і п’ятеро республіканців. Але під час перерви, як повідомляє «Голос Америки», сторони дійшли згоди про те, що викликати свідків не слід.

12 лютого адвокати Трампа завершили виголошення аргументів захисту. Для цього знадобилося три години із виділених регламентом 16-ти. Захист Трампа наполягає, що колишній президент не має відповідати за напад на Капітолій 6 січня.

Для ухвалення обвинувального вироку в справі про імпічмент потрібні дві третини голосів сенаторів – тобто всі 50 від демократів і не менш як 17 від республіканців.