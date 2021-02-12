У Сенаті сторона обвинувачення виклала аргументи проти Трампа

У Сенаті США, де проходить процес імпічменту колишнього президента Дональда Трампа, у четвер закінчила представляти свої аргументи сторона обвинувачення. У п’ятницю та суботу слово передадуть захисту.

Палата представників оголосила Трампу імпічмент в січні, за тиждень до закінчення терміну його повноважень. Його звинуватили в «підбурюванні до заколоту» в зв’язку з нападом його прихильників на Капітолій 6 січня.

Демократи з Палати представників, які виступали в якості обвинувачів, протягом трьох днів намагалися довести, що саме слова Трампа спровокували атаку на Капітолій.

Член Конгресу від Каліфорнії Дайана Дегетт зокрема підкреслила подібність між формулюваннями, використаними Трампом в його промові на мітингу 6 січня, і гаслами його прихильників, які атакували будівлю Конгресу. Крім того, вона зазначила, що, за словами деяких учасників атаки на Капітолій, вони прийшли туди, тому що цього хотів від них президент. На підтвердження своїх заяв Дегетт демонструвала фрагменти відеозапису, який відтворював події 6 січня. За її словами, учасники подій розраховували, що не будуть притягнуті до відповідальності за скоєне, оскільки «виконують розпорядження президента».

Говорячи про збитки, завдані США в результаті подій 6 січня, Дегетт наголосила і на шкоді, завданій міжнародній репутації країни. Цитувалися в тому числі і висловлювання російських офіційних представників.

Ще один конгресмен Тед Лью заявив, що Трамп жодного разу не засудив напад на резиденцію Конгресу, і навіть в зверненні Трампа до учасників штурму із закликом розійтися був вираз симпатії і співчуття до них.

Обвинувачі також вказували на те, що безпосередня небезпека при нападі загрожувала віцепрезиденту, спікеру Палати представників і іншим керівникам держави. Зокрема, як випливає з показаних в Сенаті кадрів, група демонстрантів розшукувала віцепрезидента і наблизилася на відстань 30 метрів до приміщення, де знаходився Пенс зі своєю сім’єю.

Захист Трампа раніше заявляв, що президент не несе відповідальності за напад на Капітолій, а в його промові прямо не звучали заклики до штурму.

Процес незвичайний тим, що навіть обвинувальний вердикт не приведе до усунення Трампа з посади – він уже залишив її 20 січня, в конституційний термін. Однак демократи домагаються того, щоб Трампу було заборонено балотуватися на державні посади в майбутньому.

Для обвинувального вердикту необхідні голоси двох третин сенаторів – нинішній розклад голосів такий, що цей результат навряд чи буде досягнутий, за звинувачення Трампа, як вважає більшість коментаторів, навряд чи проголосує більше п’яти-шести з 50 республіканців в Сенаті.