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10 лютого 2021, Київ 21:32
Новини | Міжнародні

У США другий день триває розгляд щодо імпічменту Трампа

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі тримає підписаний нею документ щодо оголошення Дональду Трампу нижнього палатою Конгресу США імпічменту. Вашингтон, 13 січня 2021 року

У другий день процесу в справі про імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа законодавці з Демократичної партії викладуть деталі обвинувачень проти колишнього американського лідера. Згідно з правилами імпічменту, і прокурори, в ролі яких виступають демократи, і сторона захисту мають до 16 годин, щоб висловити свої аргументи, при цьому не більше 8 годин на день.

У перший день процесу, 9 лютого, в Сенаті відбулося процедурне голосування щодо конституційності розгляду справи проти президента, який уже склав повноваженння. За продовження розгляду проголосували 56 сенаторів, – крім 50 демократів, за конституційність такого процесу проголосували і шестеро членів Республіканської партії. Проти були 44 республіканці.

Тепер сенатори визначатимуться щодо питання, чи винен Трамп у «підбурюванні до повстання» у зв’язку зі штурмом Капітолію 6 січня.

Для того, щоб засудити Трампа, демократів у Сенаті мають підтримати щонайменше 17 республіканців, щоб досягти більшості у дві третини.

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