У США другий день триває розгляд щодо імпічменту Трампа

У другий день процесу в справі про імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа законодавці з Демократичної партії викладуть деталі обвинувачень проти колишнього американського лідера. Згідно з правилами імпічменту, і прокурори, в ролі яких виступають демократи, і сторона захисту мають до 16 годин, щоб висловити свої аргументи, при цьому не більше 8 годин на день.

У перший день процесу, 9 лютого, в Сенаті відбулося процедурне голосування щодо конституційності розгляду справи проти президента, який уже склав повноваженння. За продовження розгляду проголосували 56 сенаторів, – крім 50 демократів, за конституційність такого процесу проголосували і шестеро членів Республіканської партії. Проти були 44 республіканці.

Тепер сенатори визначатимуться щодо питання, чи винен Трамп у «підбурюванні до повстання» у зв’язку зі штурмом Капітолію 6 січня.

Для того, щоб засудити Трампа, демократів у Сенаті мають підтримати щонайменше 17 республіканців, щоб досягти більшості у дві третини.