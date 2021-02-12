Адвокати Трампа розпочали захист 45-го президента США в Сенаті

Адвокати Дональда Трампа 12 лютого розпочали захист колишнього президента в Сенаті у справі про імпічмент. Вони наполягають, що звинувачення проти Трампа мають бути відхилені як «явно неконституційна» помста демократів.

Захист Трампа має 16 годин, щоб викласти свої аргументи. У разі якщо адвокати впораються раніше, голосування в Сенаті може відбутися вже 13 лютого.

Раніше цього тижня демократи з Палати представників, які виступають у ролі прокурорів, закінчили виклад звинувачень проти Трампа, закликаючи сенаторів засудити його за підбурювання до атаки на будівлю Капітолію 6 січня.

Для засудження колишнього президента демократи Сенату потребують щонайменше 17 голосів республіканців, щоб досягти більшості у дві третини, необхідної для визнання Трампа винним у «підбурюванні до повстання». Таке число потрібне, якщо всі 100 сенаторів візьмуть участь у голосуванні.

Деякі політичні аналітики припускають, що є сенатори-республіканці, які можуть пропустити голосування, створюючи ситуацію, коли демократам Сенату потрібна буде підтримка менш як 17 республіканців.

Наразі лише кілька республіканців висловили готовність засудити Трампа, який досі популярний серед рядових членів їхньої партії. Засудження може призвести до голосування за заборону Трампу знову балотуватися на будь-яку виборну посаду.