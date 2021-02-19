США офіційно повернулися до Паризької кліматичної угоди

Сполучені Штати офіційно повернулися до Паризької кліматичної угоди, це сталося через місяць після того, як президент Джо Байден заявив про такий намір у свій перший день перебування на посаді.

Повернення до кліматичного пакту 19 лютого схвально сприйняте світовими лідерами, основна увага зараз зосереджена на тому, що планують Сполучені Штати зробити для скорочення викидів парникових газів.

18 лютого генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що повернення Сполучених Штатів до угоди «дуже важливе», а колишня очільниця ООН з питань клімату Крістіана Фігерес нарікала на втрату часу в боротьбу зі зміною клімату без участі найбільшої економіки світу.

Колишній президент США Дональд Трамп заявив у 2017 році, що Вашингтон вийде з угоди, заявивши, що продовження участі в ній може принести економічний збиток. Вихід Сполучених Штатів офіційно набрав чинності 4 листопада 2020 року, на наступний день після виборів у США, на яких Трамп програв Байдену.

Адміністрація Байдена заявила, що оголосить свої цілі щодо скорочення викидів до Дня Землі, який відзначається в квітні. Понад 120 країн пообіцяли до середини століття мати нульові викиди парникових газів.