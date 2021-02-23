Верховний суд: декларації Трампа треба передати прокурорам

Верховний суд США відмовив колишньому президенту Дональдові Трампу, який намагався оскаржити дозвіл на передачу прокуратурі Нью-Йорка його податкових декларацій та інших фінансових документів в рамках кримінального розслідування. Суд ухвалив таке рішення 22 лютого.

Раніше суди нижчих інстанцій зобов’язали компанію, яка довгий час займалася бухгалтерською звітністю Трампа, що до обрання в 2016 році президентом займався бізнесом, надати прокуратурі Манхеттена інформацію про його фінансові операції.

Прокурор Манхеттена Сайрус Венс домагається доступу до фінансових документів колишнього президента за 2011-2018 роки. Він відреагував на рішення Верховного суду коротким повідомленням в твіттері: «Робота триває».

Трамп розкритикував вердикт суду і заявив, що розслідування є політичним.

Перед президентськими виборами Трамп, всупереч традиції, не публікував свої податкові декларації, посилаючись на те, що закон не зобов’язує його це робити.

Венс спочатку розслідував можливі порушення при виплаті грошей за мовчання порноактрисі Стефані Кліффорд, відомій під псевдонімом Stormy Daniels, і колишній моделі Playboy Карен Макдугал. Раніше вони заявляли про інтимний зв’язок із Трампом. Він це заперечував.

Згодом прокурор заявив, що розслідування набуло більш широкого характеру і пов’язане з підозрами в шахрайстві і фальсифікації документів. Особисто проти Трампа обвинувачення не висунуті.

Перед виборами 2020 року, які Трамп програв, New York Times стверджувала, що отримала доступ до частини податкових декларацій Трампа, і з них випливає, що протягом багатьох років він не платив прибуткові податки у зв’язку з тим, що, за документами, його бізнес був збитковим – при тому що Трамп будував свою кар’єру на образі успішного бізнесмена.