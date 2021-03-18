Арахамія відповів на звинувачення Дубінського щодо «плівок Деркача»

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає звинувачення з боку колишнього колеги Олександра Дубінського проявом особистої образи.

«На людину наклали санкції, це справді боляче. Ти і члени твоєї родини не можуть навіть картки Mastercard або Visa мати, Youtube у людини відключили, хоча він великий ютубер. Я його, з одного боку, ніби розумію. Я не розумію його неконструктивної позиції, коли він свої емоції, свою образу починає виплескувати на всіх навколо, не думаючи про те, що в першу чергу винен сам він. Тому що він справді публічно висловлювався, відправляв якісь листи до Конгресу (США) і так далі», – сказав Арахамія Youtube-каналу PavlovskyNEWS.

Виключений із владної партії «Слуга народу» депутат Верховної Ради Олександр Дубінський стверджує, що до оприлюднення депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем так званих «плівок Порошенка – Байдена».

«Саме Офіс президента Зеленського вимагав від мене участі в створенні слідчої комісії Верховної Ради за темою «плівок Порошенка – Байдена». І саме Офіс президента вимагав від мене участі в тій пресконференції, де Деркач опублікував відповідні плівки. Так от, спеціально для аферистів і шахраїв із вулиці Банкової нагадую, що я тоді від участі в цій афері відмовився. І тоді створювати слідчу комісію довелося особисто голові фракції «Слуга народу» в парламенті Давиду Арахамії», – заявив Дубінський.

В Офісі президента України наразі не коментували звинувачень Дубінського.

19 травня 2020 року депутат Верховної Ради Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, на яких, за його твердженням, записана розмова колишнього президента України Петра Порошенка з Джо Байденом і держсекретарем США Джоном Керрі. Серед інших тем у розмовах людей на плівці згадується і відставка Шокіна. У той час його відомство займалося розслідуванням діяльності в Україні компанії Burisma, в якій працював син Байдена Гантер Байден.

На іншому записі людина з голосом, схожим на голос Байдена, стверджує, що умовою для надання 1 мільярда доларів кредитних гарантій Україні є зміна генерального прокурора і уряду.

У штабі Джо Байдена відреагували на «плівки Деркача», назвавши їх «повністю відредагованими». Про це заявив речник Ендрю Бейтс, повідомляє The Washington Post.

«Вони значною мірою відредагували записи, і це все не більше, ніж дірка від бублика, яка не отримала розголосу», – сказав Бейтс.

У Байдена вважають, що оприлюднення цих записів – це продовження давньої російської спроби йому нашкодити. Представники колишнього віцепрезидента також зазначають, що у цьому може бути замішана російська державна телевізійна компанія Russia Today, й натякнули на звʼязок Деркача з Росією.

Народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко підтримав версію російської провокації. Він заявив, що нині «п’ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України» і через втягування у передвиборчу боротьбу у США намагається підірвати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами.

Президент України Володимир Зеленський 20 травня заявив, що «плівки Деркача» можуть призвести до кримінальної справи проти Порошенка за звинуваченням у держзраді. При цьому Офіс генпрокурора вже порушив кримінальну справу про державну зраду і зловживання владою щодо Порошенка.

Справжність аудіозаписів офіційно не підтверджена.