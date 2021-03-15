Дубінський виключений з партії «Слуга народу» – офіційно

Народний депутат Олександр Дубінський виключений з партії «Слуга народу», повідомила пресслужба політсили на своєму сайті.

Розпорядженням голови партії на 14 березня 2021 року були скликані збори Київської обласної організації «Слуги народу». На цих зборах новим керівником Київської обласної організації партії «Слуга народу» був обраний народний депутат Андрій Мотовиловець. До цього обласну організацію очолював Дубінський.

«Водночас 14 березня Олександр Дубінський опублікував відеозвернення, з якого стало відомо, що за ініціативою нардепа в цей же день було проведено якийсь захід, де було ухвалено рішення про переобрання голови та обрання членів Політичної ради Київської обласної організації», – заявили в «Слузі народу».

У політичній силі наголосили, що розгляд питання щодо обрання голови структурного утворення партії «Слуга народу» неможливий без попереднього затвердження головою партії та погодження головами політради та національної ради громад.

«Такими своїми діями Олександр Дубінський грубо порушив вимоги статуту. Окрім цього, дії Дубінського щодо проведення конференції із грубим порушенням вимог статуту дискредитують партію «Слуга народу», що є неприпустимим», – додали в «Слузі народу».

Дубінський може оскаржити рішення на наступному з’їзді партії. Депутат наразі не коментував рішення виключити його зі складу політичної сили.

13 березня в Києві відбувся з’їзд партії «Слуга народу», на якому, зокрема, змінили її статут, створивши два нові найвищі керівні органи – політичну раду і національну раду громад. До другої з них автоматично, за посадою, входять голови регіональних організацій партії, тобто від Київської області Олександр Дубінський.

Уже наступного дня «Слуга народу» усунула Дубінського з посади голови Київської обласної організації партії. У політичній силі заявили, що розглядається питання про виключення Дубінського зі складу членів партії.

Сам Дубінський стверджує, що залишається головою обласної партійної організації в Київській області. Ініціаторів свого усунення з посади він назвав «аферистами і шахраями» та звернувся до президента України Володимира Зеленського з запитанням, чи він «справді схвалив шахрайську зачистку» партійної організації.

1 лютого Дубінського виключили з фракції «Слуги народу». Це сталося через три тижні після того, як Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти семи людей, у тому числі і Дубінського, і чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.

Дубінський називав санкції США «тимчасовими незручностями» за «право мати незалежну позицію, пов’язану із захистом інтересів українського народу».