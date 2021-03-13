У партії «Слуга народу» з’явилася політична рада

З’їзд партії «Слуга народу» 13 березня підтримав створення у структурі партії політичної ради. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Давид Арахамія став головою політради «Слуги народу». Чотирма заступниками голови політради стали Руслан Стефанчук, Євгенія Кравчук, Андрій Моловіловець та Вадим Галайчук. Секретарем політради партії обрали Анатолія Остапенка.

До складу політради увійшли Давид Арахамія, Артем Культенко, Роман Коптєлов, Олена Шуляк, Галина Янченко, Олександр Мережко, Євгенія Кравчук та Михайло Радуцький. Крім того, членами політради стали віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр юстиції Денис Малюська, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Загалом до політради мають увійти 73 члени, 62 – вже обрані, решту 11 – «доукомплектують в процесі», повідомив на з’їзді голова партії Олександр Корнієнко.

Крім того, на з’їзді затвердили нову редакцію статуту партії «Слуга народу». Як повідомив Корнієнко, нова редакція статуту передбачає оновлений підхід приймання у члени партії, відтак будуть створені номінаційні комітети, які проводитимуть співбесіди з претендентами. Згідно з новою редакцією статуту, партія планує створювати первинні осередки, які зможуть ініціювати перед обласними організаціями питання відкликання депутатів місцевих рад.

Владна партія «Слуга народу» скликала в суботу свій 11-ий з’їзд. У заході, серед інших, взяв участь президент Володимир Зеленський.