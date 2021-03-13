У Києві проходить з’їзд партії «Слуга народу»

У Києві 13 березня проходить 11-ий з’їзд владної партії «Слуга народу». Перед делегатами з’їзду виступив президент України Володимир Зеленський, який, серед іншого, заявив про «поступове очищення команди від засланих козачків».

«Хто досі не зрозумів різниці між справжньою думкою народу і своєю фейсбук-бульбашкою, або ґвалтом деяких журналістів та анонімних телеграм-каналів про «всьо пропало» краще, будь ласка, встаньте і підіть зараз», – звернувся Зеленський.

Апелюючи до ухвалення законодавчих рішень влади, Зеленський сказав, що у Верховній Раді при голосуванні має бути «щонайменше 226 наших голосів, голосів «Слуги народу».

У з’їзді беруть участь голова Верховної Ради Дмитро Разумков, перший віцеспікер Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Згідно з порядком денним, партія повинна затвердити в новій редакції статут і програму, а також переобрати вищі керівні органи політсили.