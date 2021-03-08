У партії «Слуга народу» повідомили, що запускають рух «Зе!Жінки»

У владній партії «Слуга народу» запускають рух «Зе!Жінки» для впровадження політики рівності на національному та місцевому рівнях, повідомив голова партії Олександр Корнієнко.

«У межах руху «Зе!Жінки» депутати парламенту та місцевих рад, а також прихильники партії працюватимуть над посиленням політичної участі жінок, становленням рівних прав і можливостей в Україні та реалізацією національної політики з гендерної рівності, зокрема урядової програми «Партнерство Біарріц», – сказав Корнієнко.

Інших деталей щодо створення руху, а також його фінансування руху у партії не назвали.

Як повідомляється, у нинішньому парламенті – найбільша кількість жінок за всі часи незалежності України – 20,8%.

8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день, повна назва якого Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир (рішенням ООН від 1977 року). Сьогодні у великих містах України проходять марші за права жінок.