«Без вас ми просто біологічні створіння» – Зеленський привітав українок з 8 березня

Президент України Володимир Зеленський привітав українок з Міжнародним жіночим днем, який відзначається 8 березня.

«Сьогодні наші жінки та дівчата захищають Україну на фронті, протидіють COVID-19, керують літаками та потягами, служать у поліції, навчають дітей, роблять наукові відкриття, підкорюють гірські вершини. Є однаково успішними в парламенті та на найвідоміших сценах світу, в уряді та на найбільших спортивних аренах планети... Без вас ми просто біологічні створіння. З вами – люди і особистості. Мрійте, створюйте, надихайте і надихайтесь, досягайте мети, змінюйте світ і залишайтеся при цьому такими ж прекрасними», – написав Зеленський у фейсбуці.

Президент назвав 8 березня «особливим днем» і святом «перемоги жінок над нерівністю та несправедливістю».

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8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день, повна назва якого Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир (рішенням ООН від 1977 року). Сьогодні у великих містах України заплановані марші за права жінок.