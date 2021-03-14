Дубінського можуть виключити з партії «Слуга народу» – офіційно

Офіційний сайт владної в Україні політичної сили підтвердив усунення депутата Верховної Ради Олександра Дубінського з посади голови Київської обласної організації партії «Слуга народу» і обрання на цю посаду депутата парламенту Андрія Мотовиловця.

«Члени осередку вважають, що до створеної Національної ради громад (керівний партійний орган – ред.) не може входити Олександр Дубінський, який раніше очолював Київську обласну організацію «Слуги народу». Також у зв’язку з діями, що можуть трактуватися як невизнання статуту партії та невиконання членом партії статутних обов’язків, розглядається питання про виключення Олександра Дубінського із членів партії», – ідеться в повідомленні.

«Процедура переобрання відбулася відповідно до статуту партії, законодавства та без будь-яких порушень», – цитує партійний сайт слова голови партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка.

Про переобрання голови обласної організації раніше повідомили кілька депутатів зі «Слуги народу».

Сам Олександр Дубінський стверджує, що залишається головою обласної партійної організації в Київській області. Ініціаторів свого усунення з посади він назвав «аферистами і шахраями» та звернувся до президента України Володимира Зеленського з запитанням, чи він «справді схвалив шахрайську зачистку» партійної організації.