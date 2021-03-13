«Обрали люди»: Дубінський пояснив, чому не вийшов з партії «Слуга народу»

Народний депутат Олександр Дубінський заявив, що не збирається складати повноваження голови осередку «Слуги народу» у Київській області, оскільки йому партійці «висловили підтримку». Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.

«Партія – це спільнота людей, котра сама приймає рішення, з ким працювати. Коли мене виключили з фракції, ми зібралися осередком і осередок партії висловив мені повну довіру та підтримку і рекомендував партії продовжити співпрацю у тому форматі, як ми і працюємо зараз», – сказав Дубінський.

На запитання, чи просив його президент Володимир Зеленський вийти із лав партії, Дубінський відповів – «ні».

«Мене обрали люди, я йшов першим номером у списку партії по Київській області. Люди мені довіряють і я не думаю, що є якісь підстави про це (виключення з партії – ред.) говорити», – заявив Дубінський.

Раніше сьогодні голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо ймовірності виключення Олександра Дубінського із лав партії заявив, що він особисто не має до Дубінського «сформованих претензій». За його словами, на з’їзді «Слуги народу» у суботу в Києві це питання виносити не планують.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський на з’їзді владної партії заявив про «поступове очищення команди від засланих козачків».

Олександр Дубінський виключений із фракції партії «Слуга народу», але залишається у складі політсили – він був обраний до Верховної Ради від пропрезидентської партії в одному з округів на Київщині.

1 лютого цього року Дубінського виключили із фракції, коли Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти семи людей, у тому числі і Дубінського, та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.