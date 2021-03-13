«Претензій немає». Корнієнко розповів, чому Дубінського не виключають зі «Слуги народу»

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо ймовірності виключення Олександра Дубінського із лав партії заявив, що він особисто не має до Дубінського «сформованих претензій».

«У фракції до нього були претензії, ми їх висловили, я голосував за виключення Олександра з фракції, але я не можу його виключити з партії. Тому що є низові організації, принцип субсидіальності, по якому живе уся Європа та увесь світ. Ті питання, які можуть вирішити на своєму рівні організації, мають вирішувати на свому рівні», – сказав Корнієнко перед початком з’їзду «Слуги народу».

За словами Корнієнка, на з’їзді питання щодо виключення з Дубінського з партії виносити не будуть.

«Я не можу хотіти когось виключити, якщо цього не хочуть мої партійці, у нас же не 30-й рік і не 33-й. Ми проводимо певну дискусію з партійцями щодо не лише Олександра, а й щодо багатьох інших людей», – сказав Корнієнко.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський на з’їзді владної партії заявив про «поступове очищення команди від засланих козачків».

Олександр Дубінський виключений із фракції партії «Слуга народу», але залишається у складі політсили – він був обраний до Верховної Ради від пропрезидентської партії в одному з округів на Київщині.

1 лютого цього року Дубінського виключили із фракції, коли Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти семи людей, у тому числі і Дубінського, та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.