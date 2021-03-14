Дубінський втратив посаду керівника «Слуги народу» на Київщині

Виключений із фракції «Слуга народу» депутат Верховної Ради Олександр Дубінський втратив посаду голови Київської обласної організації партії «Слуга народу». Про це повідомили кілька членів владної партії, обізнаних із результатами обласної конференції «Слуги народу», яка відбулася 14 березня.

Депутатка Верховної Ради Юлія Гришина (фракція «Слуга народу») вказала, що замість Дубінського обласну організацію очолив член парламенту Андрій Мотовиловець.

Розпорядження про скликання Київської обласної конференції ввечері 13 березня видав голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, це сталося на вимогу колег, що представляють столичну область.

Київська обласна організація партії «Слуга народу» заявила про неприпустимість входження Олександра Дубінського в керівний орган політичної сили, Національну раду громад.

13 березня в Києві відбувся з’їзд партії «Слуга народу», на якому, зокрема, змінили її статут, створивши два нові найвищі керівні органи – політичну раду і національну раду громад. До другої з них автоматично, за посадою, входять голови регіональних організацій партії, тобто від Київської області Олександр Дубінський.

Сам Дубінський заявив Радіо Свобода, що не збирається сам складати повноваження голови організації «Слуги народу» в Київській області, бо, за його словами, йому партійці «висловили підтримку».

А голова партії Олександр Корнієнко перед початком з’їзду на запитання Радіо Свобода щодо ймовірності виключення Олександра Дубінського із лав партії відповів, що він особисто не має до Дубінського «сформованих претензій». «У фракції до нього були претензії, ми їх висловили, я голосував за виключення Олександра з фракції, але я не можу його виключити з партії. Тому що є низові організації… Ті питання, які можуть вирішити на своєму рівні організації, мають вирішувати на своєму рівні», – сказав Корнієнко. Він також додав, що на з’їзді питання щодо виключення Дубінського з партії порушувати не будуть.

Тим часом президент Володимир Зеленський, за назвою телесеріалу якого й була названа партія, виступаючи на з’їзді, заявив, що партія «поступово очищує свою команду від засланих козачків і випадкових людей».

Олександр Дубінський виключений із фракції партії «Слуга народу», але залишається у складі цієї політичної сили – він був обраний до Верховної Ради від пропрезидентської партії в одному з округів на Київщині.

1 лютого Дубінського виключили з фракції після того, як Міністерство фінансів США оголосило 11 січня про запровадження санкцій проти семи людей, у тому числі і Дубінського, і чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.