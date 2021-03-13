У Київській облорганізації «Слуги народу» обурені новою високою партійною посадою Дубінського

У Київській обласній організації партії «Слуга народу» висловлюють обурення тим, що народний депутат Олександр Дубінський, який очолює цю організацію, ввійшов до складу одного з найвищих керівних органів партії, повідомляє офіційний партійний сайт.

Через це голова партії Олександр Корнієнко на вимогу членів Київської обласної організації скликав на неділю, 14 березня, її конференцію – «щоб розглянути кадрові питання, а також питання утворення нових керівних органів обласної організації».

«Дізнавшись про формування нових керівних органів партії, яке було ухвалено на ХІ позачерговому з’їзді, партійці заявили про неприпустимість входження до Національної ради громад теперішнього очільника обласної організації Олександра Дубінського. Також вони обурені тим, що позиція деяких членів організації щодо подальшого перебування його на посаді очільника, і тим паче автоматичне входження пана Дубінського до керівних органів партії, – видається за позицію всієї організації, мовиться в повідомленні.

Раніше 13 березня в Києві відбувся з’їзд партії «Слуга народу», на якому, зокрема, змінили її статут, створивши два нові найвищі керівні органи – політичну раду і національну раду громад. До другої з них автоматично, за посадою, входять голови регіональних організацій партії, тобто від Київської області Олександр Дубінський.

Сам Дубінський заявив Радіо Свобода, що не збирається сам складати повноваження голови організації «Слуги народу» в Київській області, бо, за його словами, йому партійці «висловили підтримку».

А голова партії Олександр Корнієнко перед початком з’їзду на запитання Радіо Свобода щодо ймовірності виключення Олександра Дубінського із лав партії відповів, що він особисто не має до Дубінського «сформованих претензій». «У фракції до нього були претензії, ми їх висловили, я голосував за виключення Олександра з фракції, але я не можу його виключити з партії. Тому що є низові організації… Ті питання, які можуть вирішити на своєму рівні організації, мають вирішувати на своєму рівні», – сказав Корнієнко. Він також додав, що на з’їзді питання щодо виключення Дубінського з партії порушувати не будуть.

Тим часом президент Володимир Зеленський, за назвою телесеріалу якого й була названа партія, виступаючи на з’їзді, заявив, що партія «поступово очищує свою команду від засланих козачків і випадкових людей».

Олександр Дубінський виключений із фракції партії «Слуга народу», але залишається у складі цієї політичної сили – він був обраний до Верховної Ради від пропрезидентської партії в одному з округів на Київщині.

1 лютого Дубінського виключили з фракції після того, як Міністерство фінансів США оголосило 11 січня про запровадження санкцій проти семи людей, у тому числі і Дубінського, і чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.

19 січня Офіс генерального прокурора розпочав два кримінальні провадження стосовно Дубінського.

Крім того, після запровадження проти Дубінського санкцій США Зеленський закликав його вийти з партії, але той відмовився і погрожував розвалити партійну фракцію в Верховній Раді, якщо його виключать.

За повідомленнями, Дубінського часто пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським.

Громадська організація «Центр протидії корупції» ще в жовтні 2020 року звернулася до Мінфіну США з детальним списком дій депутата Дубінського, які вона вважала корупційними і прокремлівськими.