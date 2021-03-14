Дубінського можуть виключити зі «Слуги народу» найближчим часом – Корнієнко

Партія «Слуга народу» може виключити зі своїх рядів народного депутата Олександра Дубінського «найближчим часом», повідомив голова політичної сили Олександр Корнієнко в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Є всі шанси, що це питання розглянемо найближчим часом. Виключає з партії її голова», – заявив Корнієнко.

Він пояснив, що у випадку з Дубінським приводом для його виключення зі «Слуги народу» є порушення статуту «шляхом проведення «своїх» конференцій і непокору керівним органам партії».

13 березня в Києві відбувся з’їзд партії «Слуга народу», на якому, зокрема, змінили її статут, створивши два нові найвищі керівні органи – політичну раду і національну раду громад. До другої з них автоматично, за посадою, входять голови регіональних організацій партії, тобто від Київської області Олександр Дубінський.

Уже наступного дня «Слуга народу» усунула Дубінського з посади голови Київської обласної організації партії. У політичній силі заявили, що розглядається питання про виключення Дубінського зі складу членів партії.

Сам Дубінський стверджує, що залишається головою обласної партійної організації в Київській області. Ініціаторів свого усунення з посади він назвав «аферистами і шахраями» та звернувся до президента України Володимира Зеленського з запитанням, чи він «справді схвалив шахрайську зачистку» партійної організації.

1 лютого Дубінського виключили з фракції «Слуги народу». Це сталося через три тижні після того, як Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти семи людей, у тому числі і Дубінського, і чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.

Дубінський називав санкції США «тимчасовими незручностями» за «право мати незалежну позицію, пов’язану із захистом інтересів українського народу».