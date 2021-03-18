Кремль назвав слова Байдена про Путіна «дуже поганими»

У Кремлі різко відреагували на заяву президента США Джо Байдена, який сказав, що вважає президента Росії Володимира Путіна «вбивцею». Речник Путіна Дмитро Пєсков назвав ці слова «дуже поганими».

«Це дуже погані висловлювання президента США. Він однозначно не хоче налагоджувати відносини з нашою країною. І далі будемо виходити саме з цього», – сказав Пєсков журналістам 18 березня.

І без того напружені відносини Росії і США ще погіршилися після того, як Байден в інтерв’ю ABC News сказав, що вважає президента Росії Володимира Путіна «вбивцею».

Запитання стосувалося розслідування кібератак, пов’язаних з Росією, та звіту розвідки, який пов’язує Кремль із втручанням в американські вибори. Байден запевнив: «Ціну, яку він заплатить, ви побачите невдовзі».

Через кілька годин після цього Росія відкликала свого посла в США до Москви для консультацій.