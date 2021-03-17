Байден ствердно відповів на запитання, чи вважає Путіна «вбивцею»

Президент США Джо Байден сказав, що вважає президента Росії Володимира Путіна «вбивцею». Таку заяву Байден зробив, відповідаючи на запитання ведучого ABC News Джорджа Стефанопулоса.

Запитання стосувалося розслідування кібератак, пов’язаних з Росією, та звіту розвідки, який пов’язує Кремль із втручанням в американські вибори.

«Ціну, яку він заплатить, ви побачите невдовзі», – сказав президент США щодо російського лідера.

Байден згадав зустріч із Путіним, під час якої, за повідомленнями, сказав йому, що «у нього немає душі». «Я не був мудрим хлопцем», – визнав американський президент.

«Він озирнувся на мене і сказав: «Ми розуміємо один одного», – додав Байден.

У звіті, опублікованому 16 березня офісом директора національної розвідки, йдеться, що Росія намагалася втрутитися у президентські вибори 2020 року за допомогою кампанії впливу в соцмережах та інтернеті загалом. Цю операцію у США порівнюють із діями, вчиненими Москвою в 2016 році.

Посольство Росії в Сполучених Штатах назвало безпідставними висновки американської розвідки про втручання Москви в американські вибори 2020 року.