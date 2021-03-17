Росія відкликала свого посла у США для консультацій на тлі заяви Байдена про Путіна

Росія відкликала свого посла в США до Москви для консультацій.

«Російський посол у Вашингтоні Анатолій Антонов був запрошений до Москви для консультацій з ціллю проаналізувати, що робити і куди рухатися в контексті відносин зі Сполученими Штатами», – заявило МЗС Росії.

У Росії наголосили, що президент США Джо Байден перебуває на посаді майже два місяці.

«Для нас же головне – визначити, якими можуть бути шляхи виправлення російсько-американських зв’язків, заведених Вашингтоном в останні роки по суті справи в глухий кут. Ми зацікавлені в тому, щоб не допустити їхньої незворотньої деградації, якщо американці усвідомлюють пов’язані з цим ризики», – додали в міністерстві.

Вашингтон наразі не коментував рішення Росії викликати свого посла до Москви.

17 березня президент США Джо Байден сказав, що вважає президента Росії Володимира Путіна «вбивцею». Запитання стосувалося розслідування кібератак, пов’язаних з Росією, та звіту розвідки, який пов’язує Кремль із втручанням в американські вибори. Байден запевнив: «Ціну, яку він заплатить, ви побачите невдовзі».

У Кремлі наразі не коментували заяву президента США.