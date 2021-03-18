Байден назвав Путіна «вбивцею», а Путін у відповідь побажав президенту США здоров'я

Це прозвучало у відповідь на запитання ведучого ABC News Джорджа Стефанопулоса. Запитання стосувалося розслідування кібератак, пов’язаних із Росією, та звіту розвідки, за даними якої Кремль втручався в американські вибори. «Ціну, яку він заплатить, ви побачите невдовзі», – сказав президент США щодо російського президента. Володимир Путін на слова лідера США Джо Байдена про нього в інтерв’ю телеканалу ABC відповів фразою «хто як обзивається, той так і називається». Він сказав це під час телемосту з «представниками громадськості» окупованого Криму. «Тепер, що стосується заяви мого американського колеги. Ми дійсно, як він сказав, ми з ним особисто знайомі. І що б я йому відповів? Я б сказав йому: будьте здорові! Я бажаю йому здоров’я. Кажу це без іронії і жартів», – сказав Путін. (Відео АР, Reuters)