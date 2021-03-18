США засудили «політично мотивований арешт» журналіста Єсипенка в Криму

Посольство США в Україні засудило затримання й арешт позаштатного співробітника Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка в окупованому Криму.

«Ми засуджуємо політично вмотивований арешт Росією журналіста Владислава Єсипенка в Криму. Російські незаконні окупанти не мають законних повноважень перешкоджати діяльності вільної преси, самовільно заарештовувати людей і відмовляти їм у належних судових процесах», – йдеться в заяві посольства, оприлюдненій у твіттері 18 березня.

16 березня в Центрі громадських зв’язків ФСБ Росії заявили, що 10 березня затримали в Криму Владислава Єсипенка за збір інформації «в інтересах спецслужб України».

Як стверджують в ФСБ, Єсипенко «здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об’єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Криму». Підконтрольний Кремлю суд відправив його під арешт до 11 травня.

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Єсипенка затримали, зокрема, після акції до дня народження Тараса Шевченка, що проходила в Сімферополі 9 березня.

Служба зовнішньої розвідки України у відповіді на запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявила, що «не коментує провокації російських спецслужб».

«Така пропагандистська акція напередодні річниці окупації Криму – це зручний привід для відволікання уваги населення від численних внутрішніх проблем півострова», – додали пізніше в пресслужбі СЗР України.

У Національній спілці журналістів України закликали до негайного звільнення Єсипенка.

Українські правозахисники також опублікували спільну заяву, в якій вимагали від російської влади звільнити Владислава Єсипенка, а Україна і міжнародне співтовариство закликали посилити тиск на Росію через переслідування на окупованому півострові.

Прокуратура АРК повідомила про те, що українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом затримання і арешту в Криму Владислава Єсипенка.