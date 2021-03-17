У Києві відкрили провадження через арешт у Криму Владислава Єсипенка

Прокуратура АРК повідомляє про те, що українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом затримання й арешту в окупованому Криму Владислава Єсипенка, який був позаштатним співробітником Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії).

«Під процесуальним керівництвом прокуратури автономії розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі співробітника Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) на території тимчасово окупованого півострова. Дії окупаційних «правоохоронців» кваліфіковано за ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі)», – йдеться в повідомленні відомства.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

16 лютого в Центрі громадських зв’язків ФСБ Росії заявили, що Владиславу Єсипенку, затриманому в окупованому Криму 10 березня, інкримінують збір інформації «в інтересах спецслужб України», зокрема Служби зовнішньої розвідки.

Як стверджують у ФСБ, Єсипенко «здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об’єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Криму».

Служба зовнішньої розвідки України у відповіді на запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявила, що «не коментує провокації російських спецслужб».

Згодом на сторінці СЗР у фейсбуці з’явилося повідомлення, в якому сказано, що ФСБ створює потрібний Кремлю фон для «святкування» роковин окупації Криму.

«Інформація ФСБ РФ щодо нібито викриття розвідувальної діяльності українських спецслужб на території окупованої АР Крим має на меті створення відповідного фону для проведення 17 березня ініційованого РФ неформального засідання Радбезу ООН з кримської проблематики. Така пропагандистська акція напередодні роковин окупації Криму – це зручний привід для відволікання уваги населення від численних внутрішніх проблем півострова», – наголосили у СЗР.

Правозахисники заявили, що Єсипенкові не дають доступу до незалежного адвоката, і закликали звільнити його.

Єсипенка арештували до 11 травня.

У Національній спілці журналістів України закликали до негайного звільнення Єсипенка.