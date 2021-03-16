Правозахисники вимагають звільнити затриманого в Криму українця, звинуваченого у співпраці з українськими спецслужбами

Російська влада повинна звільнити затриманого в анексованому Криму громадянина України Владислава Єсипенка, а Україна і міжнародне співтовариство мають посилити тиск на Москву за переслідування на півострові – йдеться в спільній заяві українських правозахисників, оприлюдненій 16 березня, повідомляє Кримська правозахисна група.

«Зараз громадянин України Владислав Єсипенко позбавлений права на захист, оскільки до нього не допускають незалежних адвокатів. Замість цього Єсипенкові без його згоди призначили адвокатку Віолетту Синєглазову, яка вже неодноразово фігурувала в політично мотивованих справах проти громадян України, за фактом захищаючи не підзахисного, а інтереси слідства», – йдеться в повідомленні.

Українські правозахисники вважають, що «зазначені факти можуть свідчити про застосування до Владислава Єсипенка незаконних методів слідства, включаючи фізичне і психологічне насильство, спроби позбавити його права на захист під час досудового провадження і судового процесу з метою його переслідування за політичними мотивами».

Також правозахисники звернулися до міжнародних організацій і урядів демократичних держав із закликом, зокрема, вимагати від Росії інформацію про місце перебування Владислава Єсипенка, його стан здоров’я, а також допустити до нього незалежних адвокатів.

16 лютого в Центрі громадських зв’язків ФСБ Росії повідомили, що затримали 10 березня в окупованому Криму Владислава Єсипенка за збір інформації «в інтересах спецслужб України».

Як стверджують в ФСБ, Єсипенко «здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об’єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Криму».

У відомстві посилаються на свідчення Єсипенко, в яких він нібито повідомив, що збирав інформацію «в інтересах спецслужб України за завданням офіцера діючого резерву 8-го відділу 5-го департаменту СЗР України полковника Кравчука В.А., а саморобний вибуховий пристрій за його рекомендацією зберігав в автомобілі для забезпечення власної безпеки».

Служба зовнішньої розвідки України заявила, що «не коментує провокації російських спецслужб». Про це йдеться у відповіді відомства на запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Згодом на сторінці СЗР у фейсбуці з’явилося повідомлення, в якому сказано, що ФСБ створює потрібний Кремлю фон для «святкування» роковин окупації Криму.

«Інформація ФСБ РФ щодо нібито викриття розвідувальної діяльності українських спецслужб на території окупованої АР Крим має на меті створення відповідного фону для проведення 17 березня ініційованого РФ неформального засідання Радбезу ООН з кримської проблематики. Така пропагандистська акція напередодні роковин окупації Криму – це зручний привід для відволікання уваги населення від численних внутрішніх проблем півострова», – наголосили у СЗР.

Напередодні дружина Владислава Єсипенка Катерина повідомила, що досі незалежний адвокат не зміг потрапити до її чоловіка.

У Криму співробітники ФСБ Росії 10 березня затримали двох учасників акції до дня народження Тараса Шевченка, що проходила в Сімферополі 9 березня.

Жителька Алушти Єлизавета Павленко і уродженець Кривого Рогу Владислав Єсипенко, який також був присутній на акції, перестали виходити на зв’язок увечері 10 березня. Як стало відомо Крим.Реалії, їх затримали вдень 10 березня на Ангарському перевалі співробітники ФСБ Росії в масках. Єлизавету Павленко відвезли додому, де був проведений обшук, який тривав понад вісім годин. У неї вилучили техніку й особисті речі. Владислава Єсипенка відвезли в невідомому напрямку.

12 березня стало відомо, що Павленко перебуває вдома, а Єсипенко – в ІТТ Сімферополя. Йому інкримінували «незаконні виготовлення, переробку або ремонт вогнепальної зброї» і «незаконне виготовлення боєприпасів». Єсипенка арештували до 11 травня.

Дружина Єсипенка уклала угоду з адвокатом Емілем Курбедіновим, проте зустрітися з затриманим захисникові не вдалося. Слідчий сказав Курбедінову, що Єсипенко відмовився від його послуг.

Також дружина Єсипенка звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової, підконтрольного Кремлю омбудсмена анексованого Криму Лариси Опанасюк, а також в російську Громадську спостережну комісію по Криму з проханням перевірити, чи не порушуються права її чоловіка і посприяти доступу адвоката до нього.

Реакції від них на звернення Катерини Єсипенко не було.