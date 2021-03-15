«Сприймаємо як загрозу»: в МЗС Росії відреагували на українську стратегію деокупації Криму

Росія сприймає стратегію деокупацію анексованого нею Криму, ухвалену РНБО України, а також ініціативу «Кримська платформа» як «загрозу» і «посягання на територіальну цілісність РФ». Про це заявила 15 березня спікер МЗС Росії Марія Захарова.

«Всі зусилля Києва щодо повернення Криму є нелегітимними і не можуть сприйматися інакше, як загроза агресії щодо двох суб’єктів Російської Федерації. Ще раз нагадуємо, що будемо розглядати участь будь-яких країн і організацій в таких діях, включаючи ініціативу «Кримська платформа», як недружній щодо Росії крок, як пряме посягання на її територіальну цілісність», – заявила Захарова.

11 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив про розробку «першого фундаментального документа з часів окупації Кримського півострова Російською Федерацією, що дає чіткі вказівки про те, яким способом ми будемо рухатися по питанню деокупації Криму».

Данілов також повідомив, що стратегія деокупації Криму – відкритий документ, з яким «всі зможуть ознайомитися» і в якого буде англомовна версія. Її отримають іноземні партнери України «найближчим часом», сказав секретар РНБО.

За заявою заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви, саміт української «Кримської платформи» має відбутися 23 серпня 2021 року.

Раніше перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар заявляла, що за підсумками саміту «Кримської платформи» з деокупації півострова буде ухвалена відповідна декларація.

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У МЗС Росії заявляли, що російська сторона готова взяти участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», якщо на цьому майданчику обговорюватимуть проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення. Підконтрольний Росії глава окупованого Криму Сергій Аксьонов заявляв, що створення нового міжнародного майданчика не допоможе «повернути Крим».