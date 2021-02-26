Зеленський заявляє, що підписав указ про заходи, спрямовані на деокупацію і реінтеграцію Криму

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що 26 лютого підписав указ про заходи, спрямовані на деокупацію і реінтеграцію анексованого Криму. Про це він сказав у своєму зверненні з нагоди Дня спротиву окупації Криму.

«Сьогодні мною підписано указ про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію півострова Крим. Зокрема, уряду доручена організація та запуск «Кримської платформи», а також заходи для розвитку й підтримки кримськотатарської мови, культури та захисту прав мешканців анексованого Криму. Я щиро вірю, що настане день, коли я зможу скасувати власний указ – просто тому, що він втратить актуальність і Крим повернеться до складу України», – заявив Зеленський.

Тим часом, на сайті голови держави згаданого указу наразі немає.

У своєму дописі в твіттері Зеленський також наголосив, що деокупація Криму є «спільним завданням для світової спільноти, яка об’єднується на майданчику Кримської платформи».

У зверненні президент наголосив, що в Криму регулярно порушуються права українців та кримських татар, переслідується свобода слова, мислення, релігії.

«Ув’язнюються громадські активісти та журналісти. І наразі Російська Федерація утримує понад сто політичних в’язнів з Криму. Зараз ми нарешті робимо реальні кроки на шляху до вирішення всіх цих питань», – додав він, не уточнивши, що це за кроки.

Раніше перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар повідомила, що Міністерство закордонних справ України спільно з Постійним представництвом президента України в АРК направили на розгляд Ради національної безпеки і оборони стратегію деокупації Криму.

Засідання РНБО заплановане на вечір 26 лютого, але про питання порядку денного у пресслужбі РНБО і Офісу президента не повідомляли.

Про підтримку позиції України в питанні деокупації Криму раніше заявили державний секретар США Ентоні Блінкен та верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

26 лютого 2014 року в центрі Сімферополя, під стінами кримського парламенту, відбувся багатотисячний проукраїнський мітинг. Кримські татари та інші прихильники єдності України вимагали зупинити окупацію півострова Росією. На той момент будівлю парламенту вже контролювали російські сили спецоперацій.

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