«Буде деокупація – буде вода» – Кулеба про воду для Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що відновлення подачі дніпровської води в анексований Крим можливе тільки після його деокупації.

«Абсолютно! Абсолютно жорсткі (позиції України – ред.). Буде деокупація – буде вода», – сказав Кулеба.

Раніше міністр закордонних справ України назвав безперспективними спроби Росії, зокрема депутата Держдуми, колишнього прокурора окупованого Криму Наталії Поклонської, звертатися в ООН через припинення подачі дніпровської води в Крим.

Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання анексованого Криму буде відновлене тільки після деокупації півострова.

Підконтрольний Кремлю голова Криму Сергій Аксьонов заявляв, що материкова Україна розглядає питання подачі води до Криму «як знаряддя шантажу».

Моніторингова місія ООН в Україні наполягає на тому, що з урахуванням анексії Кримського півострова «Росія несе основну відповідальність за забезпечення доступу до води захищеним особам у Криму».