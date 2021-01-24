Як Крим відрізали від дніпровської води? 16 березня 2014 року у Криму відбувається незаконний «референдум». За три дні Україна відчиняє шлюзи Північно-Кримського каналу. Ще за тиждень дніпровська вода дістається півострова, її починають набирати кримські сільгоспвиробники. У Держводагентстві у Києві заявляють, що це був несанкціонований відбір води, по-простому – її крадіжка. Ресурс, який мав би дістатися херсонським фермерам, самоплином тече у Крим. На півострові не закрили перегородку, яка тримала рівень води у Північно-Кримському каналі на Херсонщині. Щоб забезпечити водою херсонських фермерів, кримчанин, виконувач обов’язки заступника голови Адміністрації президента України пропонує звести дамбу з мішків і перекрити воду Криму. Голова Херсонської області Юрій Одарченко побоюється, що російська армія може вдертися з півострова, аби зруйнувати цю дамбу й поновити постачання води до Криму