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24 січня 2021, Київ 11:09
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Як Крим відрізали від дніпровської води?

Як Крим відрізали від дніпровської води?
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Як Крим відрізали від дніпровської води?

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Як Крим відрізали від дніпровської води? 16 березня 2014 року у Криму відбувається незаконний «референдум». За три дні Україна відчиняє шлюзи Північно-Кримського каналу. Ще за тиждень дніпровська вода дістається півострова, її починають набирати кримські сільгоспвиробники. У Держводагентстві у Києві заявляють, що це був несанкціонований відбір води, по-простому – її крадіжка. Ресурс, який мав би дістатися херсонським фермерам, самоплином тече у Крим. На півострові не закрили перегородку, яка тримала рівень води у Північно-Кримському каналі на Херсонщині. Щоб забезпечити водою херсонських фермерів, кримчанин, виконувач обов’язки заступника голови Адміністрації президента України пропонує звести дамбу з мішків і перекрити воду Криму. Голова Херсонської області Юрій Одарченко побоюється, що російська армія може вдертися з півострова, аби зруйнувати цю дамбу й поновити постачання води до Криму

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