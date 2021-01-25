Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
25 січня 2021, Київ 14:39
Новини | Політика

У 2014 році Київ хотів відновити подачу воду до Криму – документи

Міжгірське водосховище у Криму, 25 червня 2020 року

У 2014 році Київ хотів відновити подачу воду до окупованого Росією Криму, йдеться в сюжеті Радіо Свобода, яке отримало документи від політика Андрія Сенченка, який з березня до вересня 2014 року виконував обов’язки заступника голови Адміністрації президента України.

28 березня 2014 року – через 12 днів після невизнаного Україною та світом кримського «референдуму» – у тодішнього віцепрем’єра, міністра регіонального розвитку Володимра Гройсмана відбулася нарада про «Питання фінансово-економічного забезпечення та режим роботи Північно-Кримського каналу у 2014 році».

У другому пункті протоколу наради йшлося про доручення Держводагентству «невідкладно забезпечити безперебійну подачу води Північно-Кримським каналом» та «в одноденний строк надіслати листи суб’єктам господарювання Автономної Республіки Крим з пропозицією укласти договори з Управлінням Північно-Кримського каналу на постачання води та визначення умов проведення розрахунків за неї».

Гройсман наразі не надав відповіді на запит Радіо Свобода з проханням про коментар.

Ексголова Держводагентства Василь Сташук, який обіймав посаду з 2010 до 2014 року та був люстрований, підтвердив, що уряд готувався постачати воду окупованому Криму.

«Я знаю, що була комісія, яка засідала з приводу тарифу на випадок постачання води. Здається, там була або гривня, або дві гривні (вартість послуги за постачання одного кубометра води – ред.)», – розповів Сташук Радіо Свобода.

8 травня 2014 року тодішній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив акціонувати Північно-Кримський канал.

«Прошу опрацювати питання щодо можливості утворення публічного акціонерного товариства, частка держави у статутному капіталі якого становить 100%, на базі майна Управління Північно-Кримського каналу. Про результати у десятиденний строк поінформувати Кабінет міністрів з відповідними узгодженими пропозиціями. Гройсману В.Б.», – йдеться в дорученні за підписом Яценюка.

Крим опріснить воду і не проситиме її у влади України?
Embed
Крим опріснить воду і не проситиме її у влади України?

No media source currently available

0:00 0:23:03 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Радіо Свобода надіслало запит експрем’єру та отримало відповідь від його пресслужби.

«Державне агентство водних ресурсів України як центральний орган виконавчої влади, дії якого координувалися Кабінетом міністрів на чолі з Арсенієм Яценюком, обмежило постачання води у Крим у квітні 2014 року. 13 травня 2014 року Держагентство водних ресурсів офіційно повідомило, що припинило постачання води в Крим. Зазначені дії уряду є фактами, що свідчать про реальну позицію і дії Арсенія Яценюка щодо цього питання. Будь-які припущення, домисли та фантазії будь-кого про якісь інші наміри прем’єр-міністра Яценюка є особистими припущеннями, домислами та фантазіями окремих осіб», – відповіли в експрем’єра.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG