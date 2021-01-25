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25 січня 2021, Київ 08:27
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Хто з прем’єр-міністрів України хотів дати воду Криму?

Хто з прем’єр-міністрів України хотів дати воду Криму?
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Хто з прем’єр-міністрів України хотів дати воду Криму?

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Чиїм коштом зводили дамбу, що відрізала Крим від води з Північно-Кримського каналу? Чому на неї скидалися грішми херсонські фермери? Чому, окрім кримчан, дамба залишила без води жителів прикордонних із півостровом сіл? Як у 2014 році на той час міністр Володимир Гройсман та прем’єр-міністр Арсеній Яценюк хотіли подавати воду окупованому Криму? Та чому деякі жителі Херсонщини і тепер вважають, що варто дати кримчанам воду? Відповіді на всі ці запитання дізнаєтеся з матеріалу Крим.Реалії

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