Хто з прем’єр-міністрів України хотів дати воду Криму?

Чиїм коштом зводили дамбу, що відрізала Крим від води з Північно-Кримського каналу? Чому на неї скидалися грішми херсонські фермери? Чому, окрім кримчан, дамба залишила без води жителів прикордонних із півостровом сіл? Як у 2014 році на той час міністр Володимир Гройсман та прем’єр-міністр Арсеній Яценюк хотіли подавати воду окупованому Криму? Та чому деякі жителі Херсонщини і тепер вважають, що варто дати кримчанам воду? Відповіді на всі ці запитання дізнаєтеся з матеріалу Крим.Реалії