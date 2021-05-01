«Путіну потрібна маленька перемога». Чи воюватиме Росія за воду для Криму?

Усе заради води для Криму? Це про масштабне перекидання військової техніки і підрозділів із Росії на окупований півострів. Чи можливо, що все це Путін робив лише для того, щоб вирішити водну проблему Криму? Або ж залякати зброєю і виторгувати воду у Києва, або тією ж зброєю пробити коридор на південь України, до району Каховського водосховища, щоб контролювати Північнокримський канал? Крим.Реалії поговорили з військовими експертами і політиками, і вони, дійсно, не відкидають такий сценарій. Наскільки реальним може бути російське вторгнення заради води? І якими можуть бути втрати російської армії?

Сценарій нападу на південь України

Сценарій силового відновлення водопостачання Криму капітан I рангу ВМС України у відставці Андрій Риженко і адмірал ВМС України у відставці Ігор Кабаненко прописали ще до того, як Росія розпочала концентрацію військ на кордонах України.

Умови для того, щоб здійснити захоплення військове, є

«Умови для того, щоб здійснити військове захоплення, є. У північній частині Кримського півострова перебуває повітряно-десантний аеромобільний підрозділ Збройних сил Росії. Можлива висадка десанту з повітря, шляхом висадки з вертольотів – це аеромобільний десант. І висадка класичним способом – з літаків. Плюс паралельно висадка морської піхоти на узбережжя Херсонської області», – каже Андрій Риженко.

На думку українських офіцерів, Росія може висадити морський десант, щоб захопити водозабір Краснознам’янського каналу і перекрити постачання дніпровської води Херсонській області. Водночас російська армія вдарить спочатку у напрямку Маріуполь – Красноперекопськ. Далі, вже за підтримки 22-го армійського корпусу, розташованого в Криму, піде у напрямку Нової Каховки, щоб взяти під контроль головні водонасосні станції Північнокримського каналу.

Перша – це вода, друга – це харчі, третя – це енергетика. Оці три позиції йшли в Крим з України

«Я навчався у командному коледжі ВМС США, у мене був викладачем Сергій Микитович Хрущов – син Микити Сергійовича. Я його запитав, я сам із Севастополя: а скажіть, чому ваш батько вирішив у 1954 році передати Крим? Він каже: «Три позиції, дуже прості. Перша – це вода, друга – це харчі, третя – це енергетика». Оці три позиції йшли в Крим з України», – згадує Андрій Риженко.

Вода для Криму може бути причиною нинішнього загострення і зосередження російських військ на півострові і на кордоні з Україною.

Росія налаштована на вирішення проблеми води

«Найімовірніше, Росія налаштована на вирішення проблеми води. З виходом до Північнокримського каналу, до Ново-Каховського водосховища, паралельно активність на окупованому Донбасі і допоміжний удар на Харків. Тобто на фланг угруповання, яке перебуває на лінії зіткнення. Тих військ, які стягнуті, для таких локальних операція цілком достатньо. І весь розрахунок на те, що українська армія побіжить», – припускає військовий оглядач Михайло Жирохов.

Росія готова захопити Північнокримський канал?

Наступ заради води можливий, навіть якщо Росія дійсно відведе свої війська від українських кордонів і виведе додаткові підрозділи із Криму.

Вони можуть зробити якийсь прохід для того, щоб відкрити воду

«От зараз, коли вони проведуть всі аналізи, побачать, що заглухла така серйозна реакція на їхню цю військову поведінку біля кордонів України, вони можуть зробити якийсь прохід для того, щоб відкрити воду», – вважає експрем’єр-міністр та колишній міністр оборони України Євген Марчук.

Це одна з найсерйозніших небезпек, яка може бути реальністю

«Сам факт – відкрити-пустити – цього замало. Там треба його весь час контролювати. А це означає, треба зайняти територію. Тобто це не буде просто разова операція, щоб зруйнувати цю дамбу і мішки з піском, де перекривається вода. Тобто це одна з найсерйозніших небезпек, яка може бути реальністю. Це із всього того, що я припускаю, військового вторгнення, це, на мій погляд, найбільш реальна річ. І тут, звичайно, для України треба дуже багато зробити того, щоб це не відбулося», – каже Євген Марчук.

Теоретично Росія зараз готова до збройної операції захоплення Північнокримського каналу, пояснює капітан I рангу Андрій Риженко.

За його даними, під час навчань у Криму дислокувались 36 батальйонно-тактичних груп російської армії – це понад 30 тисяч військових. Ці підрозділи начебто почали виходити з півострова з 23 квітня – про це заявляв міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Але чи дійсно відхід відбудеться і чи у повному складі, поки не відомо.

Росія перекинула до Криму 56-у бригаду з Волгоградської області. Це один із найбільш боєздатних підрозділів у Росії. Воював в Афганістані, Нагірному Карабасі наприкінці 80-х років, брав участь у двох Чеченських війнах.

Він (Путін) живе в подвійній реальності, і виключати, що таке рішення спаде йому на думку, я не став би. Це можливо

«Поява цієї частини в Криму говорить про те, що в планах російського Генерального штабу, який, зрозуміло, звітує Володимиру Путіну, – наступ уздовж траси Північнокримського каналу, і це цілком реальна перспектива. Чи буде вона реалізована, чи ні, ніхто не знає. Тому що ніхто не може влізти в голову Володимира Путіна, зрозуміти, як він думає, про що він думає. Але судячи з того, як якось сказала Анґела Меркель, що він живе в подвійній реальності, і виключати, що таке рішення спаде йому на думку, я не став би. Це можливо», – вважає російський військово-політичний експерт Юрій Федоров.

Чи потрібне Путіну нове загострення? Якими будуть втрати російської армії?

«Ніхто не знає, що в голові у Путіна зараз. Маленька перемога – це може бути анексія «ЛНР» і «ДНР», а може бути й окупація частини території України, щоб пустити воду в Крим», – припускає ексміністр оборони Молдови Анатолій Шалару.

Сценарій агресії Росії заради води для Криму можуть не підтримати росіяни.

Воювати ніхто не збирається. Занадто багато проблем соціальних і економічних

«Велика частина росіян згодна, на жаль, що Крим приєднали до Росії. І це ніби основа ідентичності після 2014 року. Але, тим не менше, воювати ніхто не збирається. Занадто багато проблем соціальних і економічних. Домогтися ось цими діями мобілізації населення на нову патріотичну хвилю, ну, неможливо», – вважає експерт Центру Карнегі в Москві Андрій Колесников.

Удар по півдню України заради вирішення проблеми води для окупованого півострова – не самоціль Кремля.

Відрубати частини Луганської і Донецької областей і забезпечити воду в Крим. Тобто захоплення частини Херсонської області

«Це одна з цілей. Я ще раз кажу, удар буде з декількох напрямків. Для того, щоб розчленувати нашу оборону, і для того, щоб не дати зосередити зусилля. Відрубати частини Луганської і Донецької областей і забезпечити воду в Крим. Тобто захоплення частини Херсонської області», – припускає директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Із Криму на південь України можуть висунутись танки.

«Це велика кількість танків, близько 230. Це повноцінне угруповання, грубо кажучи. Плюс – воно посилюється», – каже Микола Сунгуровський.

У разі збройного протистояння за воду для Криму росіяни наразяться на серйозний опір.

Можливе дуже серйозне протистояння, якщо до цього дійде. Тим більше, це ж не 2014 рік

«У принципі, та акваторія, яку потрібно взяти під контроль, – військовим методом це завдання можна виконати, але зрозуміло, що наші підрозділи ЗСУ там також перебувають. Тут можливе дуже серйозне протистояння, якщо до цього дійде. Тим більше, це ж не 2014 рік», – каже Андрій Риженко.

Втрати російської армії можуть бути великими, не порівнянними з політичними цілями Путіна.

Втрати, які понесуть російські війська, незрівнянні з політичними цілями

«Якщо ухвалять рішення захопити траси каналу або пробиватися горезвісним сухопутним коридором в Крим через Маріуполь і Мелітополь, то, звичайно, ухвалювати таке рішення неможливо. Тому що труднощі і втрати, які понесуть російські війська, незрівнянні з політичними цілями, які можна поставити перед ними», – каже Юрій Федоров.

Дати воду Криму в обмін на мир?

Питання збройного вторгнення Росії заради води для окупованого Криму – справа часу, каже Леонід Кравчук. Кримська влада, призначена Кремлем, внесла першого президента України до списку причетних до перекриття Північнокримського каналу в 2014 році.

Я думаю, питання води для Криму буде загострюватися

«Я думаю, питання води для Криму буде загострюватися. І це буде один із поштовхів для Росії, щоб пробити туди дорогу. Звідти до України. Херсон – Маріуполь – оцю частину вони хочуть, так звану Новоросію. Через це якось пробитися до Криму, щоб забезпечити Крим водою», – вважає Леонід Кравчук.

Блакитна мрія Росії – відрізати Україну від моря

«Як кажуть, блакитна мрія Росії – відрізати Україну від моря. Що таке «Новоросія» в тому варіанті первинному? Це Україна – не морська держава», – каже Євген Марчук.

Відновлювати водопостачання Криму, попри загрозу збройної агресії Росії, не варто, радять експерти.

«Вони взяли Крим, зараз вони візьмуть воду, а потім інші території. Якщо ми віддаємо частину суверенітету із сподіванням, що отримаємо мир, то ми програємо все. Ми втратимо і мир і втратимо суверенітет», – переконаний ексміністр оборони Молдови Анатолій Шалару.

«Україна поставляти просто так воду в Крим не буде. Тому що ми не знаємо, кому ця вода піде – громадянам на полив, чи військовим заводам, чи ще комусь. За все несе відповідальність Росія», – каже Леонід Кравчук.

Про ймовірне вторгнення в Україну заради води для Криму у Кремлі публічно не говорять. Влада півострова, контрольована Москвою, обіцяє вирішити проблему без України і не силовим шляхом.

Крим відчуває дефіцит води сьомий рік.