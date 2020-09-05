Річки в Криму пересохли, а канал – зруйнувався

Відправити до Криму гуманітарний конвой з водою, і безкоштовно роздавати пляшки кримчанам, пропонує Олександр Лієв, який до анексії відповідав за водогосподарства і зрошувальні системи півострова. За його інформацією північно-кримський канал у Криму більше не придатний для використання. Кримські блогери знімають пересохлі річки Бью-Карасу та Салгір. Реверсна подача води з Тайганського водосховища та нові свердловини – не рятують ситуацію. Гендиректор підприємства «Вода Крыма» говорить, що «у водосховищах чистої води залишається дедалі менше і менше». Олена Проценко, глава підконтрольної Росії адміністрації Сімферополя, вже розказала, що закупили водовози, питну воду розвозитимуть, але просять її кип’ятити.