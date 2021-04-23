У Міноборони Росії заявляють, що почали відведення військ із Криму, які перекидали на навчання

Міністерство оборони Росії заявляє, що почало перекидати війська, задіяні в навчаннях на півдні Росії і в окупованому Криму, в пункти постійної дислокації. Про це з посиланням на дані відомства пишуть російські ЗМІ.

«23 квітня війська (сили) Південного військового округу і Повітряно-десантних військ, задіяні в заходах раптової перевірки, приступили до повернення в пункти постійної дислокації», – заявили у російському міністерстві.

За повідомленням, «на даний час військові підрозділи і з’єднання роблять марші на залізничні станції, аеродроми, здійснюють навантаження на десантні кораблі, залізничні платформи і літаки військово-транспортної авіації».

«На узбережжі полігону Опук здійснене завантаження у великі десантні кораблі підрозділів морської піхоти, техніки і озброєння Каспійської флотилії і Чорноморського флоту», – уточнили у відомстві.

22 квітня Міноборони Росії провело в окупованому Криму «міжвидові навчання», на які прибув голова російського військового відомства Сергій Шойгу. Він також заявив про завершення військових навчань у Південному і Західному військових округах Росії і відведення російських військ у місця їхньої постійної дислокації.

Президент України Володимир Зеленський 22 квітня у відповідь на це заявив, що «зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу».

«Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку», – написав Зеленський у твітері.

У НАТО сказали, що заява Росії про відведення до місць дислокації своїх військ, сконцентрованих біля кордону України, є важливою, таке рішення «давно назріло».

В останні тижні Україна і її західні союзники заявляли про небачене з 2014 року нарощування військової присутності Росії біля східних кордонів України, а також в анексованому Криму, в Чорному та Азовському морях.

Москва заявляла, що пересування російської армії по території Росії (до якої вона зараховує і український Крим) не повинно викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.