Рішення Росії відвести війська «давно назріло» – НАТО

Заява Росії про відведення до місць дислокації своїх військ, сконцентрованих біля кордону України, є важливою, таке рішення «давно назріло», заявили в НАТО.

«Будь-які кроки до деескалації з боку Росії є важливими і давно назріли», – заявив представник НАТО агенції Reuters.

При цьому він додав, що НАТО буде продовжувати «пильно стежити за невиправданим нарощуванням військ Росії» біля України і в окупованому Криму.

Представник альянсу наголосив, що НАТО підтримує Україну і закликає Росію вивести всі свої сили з української території.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив про завершення навчань у Південному та Західному військових округах. За його словами, «цілі раптової перевірки досягнуті повністю», і війська повертаються до місць постійної дислокації.

Президент України Володимир Зеленський 22 квітня у відповідь на це заявив, що «зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу».

«Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку», – написав Зеленський у твітері.

Росія останніми тижнями активно нарощувала військову присутність біля українських кордонів і в окупованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Білому домі 8 квітня заявили, що Росія на даний час має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року, а в Пентагоні додали, що їх більше, ніж у 2014-му.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.