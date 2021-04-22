В МЗС прокоментували заяву Росії про те, що Зеленський «оголосив загальну мобілізацію»

Висловлювання представників МЗС Росії про оголошення «загальної мобілізації» в Україні – черговий приклад дезінформації, заявив в коментарі Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Висловлювання представників МЗС РФ про оголошення «загальної мобілізації» в Україні – черговий приклад дезінформації. Підписаний 21 квітня президентом Володимиром Зеленським закон покликаний вдосконалити процедуру призову резервістів в особливий період. Ключовий елемент – мова йде про заходи реагування на випадок настання критичних загроз національній безпеці», – заявив Ніколенко.

За його словами, єдиною державою в світі, яка звинувачує Україну в «агресивних мілітаристських планах», є Росія.

«На тлі ескалації Росією безпекової ситуації наша держава отримала безпрецедентну міжнародну підтримку. Іноземні партнери особливо відзначають мудру і виважену позицію керівництва України. З самого початку українська сторона чітко заявила, що не піддаватиметься на російські провокації, і залишатиметься відданою політико-дипломатичному врегулюванню збройного конфлікту з Росією», – додав речник МЗС.

22 квітня офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що президент Володимир Зеленський «оголосив загальну мобілізацію» і погодився на пропозицію депутатів від «Слуги народу» розірвати дипломатичні відносини з Росією, провести призов резервістів і розмістити в Україні війська країн НАТО.

Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність у Москві обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським двосторонні відносини в будь-який зручний час.

Президент України Володимир Зеленський 20 квітня оприлюднив у соціальних мережах відеоролик, у якому запропонував російському лідерові Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де триває війна».

Зеленський відзначив, що під час зустрічі радників лідерів «нормандського формату» пролунала пропозиція провести засідання на лінії розмежування на Донбасі, щоб «максимально зрозуміти ситуацію».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.